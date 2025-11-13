Цената на петрола се стабилизира на фона на признаците за излишък на пазара*

Цената на петрола се стабилизира, след като се срина в сряда заради признаци, че на пазара е настъпил излишък, предава Bloomberg.

Световният бенчмарк Брент се задържа на цена от 62,68 долара за барел, след като поевтиня с почти 4% в предходната сесия, докато американският сорт West Texas Intermediate (WTI) се търгува на ниво от 58,44 долара за барел.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) заяви в последния си доклад за състоянието на пазара, че глобалното предлагане е надвишило търсенето през третото тримесечие, обръщайки предходната си оценка за недостиг. Освен това Администрацията за енергийна информация на САЩ повиши прогнозата си за производството в страната за следващата година. Очакват се още песимистични сигнали в четвъртък, когато базираната в Париж Международна агенция по енергетика (МАЕ) ще публикува месечния си доклад за динамиката на пазара.

Цената на суровия петрол се понижи тази година заради широкоразпространените очаквания за излишък, като МАЕ вече прогнозира рекорден глобален излишък през 2026 г. Спадът беше подхранен от увеличените доставки от ОПЕК и съюзниците ѝ, включително Русия, както и от растящото производство от страни извън алианса.

Цената на сорта Брент отчете трети пореден месечен спад през октомври и продължава да губи позиции и през ноември.

„На пазара се връща голямо количество „черно злато“ от страните от ОПЕК и съюзниците ѝ“, коментира изпълнителният директор на Chevron Майк Уърт. „За известен период ще виждаме повече предлагане, отколкото търсенето може да поеме“, добави той.

По-ниските цени на суровия петрол - ако се запазят - могат да намалят цените на горивата като бензина, да облекчат инфлационния натиск и да бъдат в полза на централните банки като Федералния резерв, както и на потребителите. Това може да бъде и политическа победа за президента на САЩ Доналд Тръмп, който отдавна подкрепя по-евтината енергия.

През последните седмици администрацията на Тръмп засили натиска върху Русия да прекрати войната в Украйна, като наложи санкции на големите производители в страната “Роснефт” и “Лукойл”. Това, заедно с украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура, помогна да се поддържат цените на петролните продукти.

„Имаме битка между риска от Русия и изобилното предлагане,“ заявява Вандана Хари, основател на базираната в Сингапур компания за анализи Vanda Insights. „Пазарните настроения може отново да се променят, докато се преценява въздействието на санкциите. Този път изглежда, че заобикалянето им ще е по-трудно“, добавя тя.

Освен доклада на МАЕ, инвеститорите очакват и официалните данни за запасите от „черно злато“ и петролни продукти в САЩ по-късно в четвъртък. Според Американския петролен институт има ново увеличение на запасите от петрол.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.