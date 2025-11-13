Възходът на акциите и търсенето на „златната среда“ между печалба и сигурност

Инерцията е основната тема на фондовия пазар през 2025 г., тъй като сделките, които носят резултати, продължават да го правят. В този момент би било смело да се заложи срещу инерцията, но може би има начини да се възползваме от вълната, без да рискуваме да загубим всичко, пише за Ройтерс Хелън Джуъл, международен главен инвестиционен директор в BlackRock.

Инерцията се представя по-добре от останалите стратегии през по-голямата част от последните 50 години. Тази година обаче тя е особено актуална, независимо дали става дума за изглеждащото неудържимо покачване на всичко, свързано с изкуствения интелект (AI), или дори за скока в цената на златото, което отдавна се възприема за сигурно убежище.

Потоците към много борсово търгувани продукти, базирани на инерцията, са достигнали рекордни нива. Например активният ETF на BlackRock с тема изкуствен интелект събра 7 млрд. долара през първата си година, а глобалните ETP (борсово търгувани продукти) на злато отбелязаха най-големите си месечни притоци през септември.

От друга страна, борсово търгуваните продукти, свързани с качеството, отбелязват отлив, а дефанзивните сектори на пазара, като потребителските стоки от първа необходимост, достигнаха най-ниските си нива от десетилетия насам в сравнение с по-широките пазари.

Какво стои зад всичко това? На първо място, и с риск да изтъкнем очевидното, темите, които стоят зад тези сделки, са мощни.

AI почти със сигурност ще промени света, а големите технологични компании ще похарчат близо половин трилион долара тази година за своите AI възможности. Това разбираемо дава тласък на доставчиците на чипове като Nvidia, чиято пазарна капитализация наскоро надхвърли 5 трлн. долара.

Златото също се подкрепя от мощни тенденции. Лошото състояние на балансите на много правителства поставя под въпрос възприеманата сигурност на държавните облигации и поражда опасения от продължителна инфлация.

Структурни промени

Има обаче и структурни промени на пазара, които допринасят за това.

Една от тях е възходът на дребните инвеститори. Дребните инвеститори са отговорни за около 20% от участието на световния пазар на акции, което е увеличение от около 15% през 2019 г. и 10% през 2010 г., според данни на SIFMA.

По-голямото участие на дребните инвеститори обикновено се свързва с пазари, които се движат по-скоро от настроенията.

Друга промяна е възходът на борсово търгуваните фондове. В момента има повече ETF фондове, отколкото акции, регистрирани в САЩ, като само през първата половина на тази година на пазара се появиха 469 нови ETF-и.

Тъй като парите се вливат в ETF фондове, които следят основните индекси или доминиращите теми, най-големите акции продължават да стават все по-големи. Много ETF-и изрично се опитват да уловят инерцията на пазарите на акции, като предоставят на инвеститорите експозиция към кошница от печеливши компании.

Предвид тези тематични и структурни сили е трудно да се заложи срещу инерцията. Но ако историята може да ни даде урок, в даден момент трябва да настъпи обрат. И този обрат може да бъде рязък.

От една страна, дребните инвеститори могат да бъдат „непостоянни“. Според данни на CIBC те обикновено държат акции средно само няколко месеца, докато институционалните инвеститори – няколко години.

А в случай на корекция, ETF фондове, които следят инерцията, ще трябва бързо да се оттеглят от настоящите „печеливши“ акции.

Фокус върху качеството

Това поставя инвеститорите в предизвикателна позиция. Колкото повече поскъпват акциите и другите фаворити на пазара, толкова повече инвеститорите ще искат да предпазят портфейлите си от бързи промени на пазара. В същото време инвеститорите вероятно ще искат да се възползват от възходящата тенденция, докато тя продължава – защото тя може да продължи още известно време.

Няма стратегия, която да гарантира успех в този случай, но фокусът върху фундаменталните показатели вероятно ще помогне.

Глобалните „качествени“ компании – тези, които се представят добре по показатели като рентабилност и стабилност на печалбите – са в загуба спрямо индекса MSCI World Index от началото на 2024 г. Това важи особено силно в Европа, където оценките на качествените компании в момента са под 40-годишната средна стойност, според данни на LSEG.

Това може да бъде възможност за опитни инвеститори да придобият силни компании на разумни цени.

Макар че някои качествени компании са в индустрии, които се възползват от темата за изкуствения интелект, много от тях могат да бъдат намерени и в сектори с по-малко пряко излагане на AI, включително финансите, здравеопазването и потребителските стоки.

В САЩ очакванията са разликата в ръстовете между „Великолепната седморка“ – Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla – и останалата част от индекса S&P 500 да се свие до само три процентни пункта през следващата година, според консенсусните прогнози.

В Европа вече има признаци, че големите, качествени компании в региона, включително някои в сектора на луксозните стоки, се завръщат, след като отчетоха обещаващи резултати за третото тримесечие.

Златото като убежище

А какво ще стане с бума на златото? Къде е убежището, ако цената на най-доброто средство за хеджиране спадне?

Може би изненадващо, златодобивните компании, въпреки че отбелязаха борсов ръст от над 100% през тази година, всъщност все още изглеждат евтини в сравнение с историческите си средни стойности, като се има предвид бързият ръст на печалбите им.

А акциите на миннодобивните компании са оценени при много по-ниски нива на цената на златото, отколкото е тя днес, тъй като има голяма разлика между консенсусните ценови прогнози и както спот цената, така и кривата на фючърсите.

Ако цените на златото останат високи, миннодобивните компании ще генерират огромни суми пари. Ако цените спаднат още повече спрямо рекордните си нива, акциите на миннодобивните компании може да поевтинеят – както видяхме наскоро – но очакваме резултатите им да останат стабилни.

Срив на инерцията

В крайна сметка инерцията може да се срине, а не да се забави, поради някакво непредвидено събитие, което да обърне финансовите пазари, особено ако това „нещо“ доведе до ново повишение на глобалните лихвени проценти.

В такъв случай може да има малко места, където инвеститорите в акции да се скрият, поне в краткосрочен план. Но дори и в този сценарий фокусът върху фундаменталните показатели вероятно ще смекчи спада.

