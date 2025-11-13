Щатските индекси записаха най-лошия си ден от над един месец

Основните индекси в САЩ отбелязаха спад в четвъртък, а технологичният сектор беше под натиск за пореден ден. Инвеститорите станаха песимистични и относно перспективите за лихвените прооценти, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 797,60 пункта и завърши деня на ниво от 47 457,22 пункта, което е много под рекордните върхове, достигнати в предходната сесия. Широкият измерител S&P 500 се понижи с 1,66% до ниво от 6737,49 пункта. Той записа значителни спадове в сектора на телекомуникационните услуги начело с Disney, чиито книжа поевтиняха с близо 8% поради смесени резутати през фискалното четвърто тримесечие на компанията. Секторът на информационните технологии също е надолу.

Технологичният показател Nasdaq Composite отписа 2,29% до 22 870,36 пункта. Всички основни индекси отвъд Океана, както и индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000, отбелязаха най-лошия си ден от 10 октомври насам.

Инвеститорите продължиха да продават акции на технологични компании, особено на тези в областта на изкуствения интелект, в условията на опасения относно тяхната оценка. Въпреки че Nasdaq започна седмицата силно, технологичният показател отбеляза трети пореден ден на спад в четвъртък, тласнат надолу от големи имена като Nvidia, Broadcom и Alphabet.

„Струва ми се, че това е естествена консолидация“, казва Рон Албахари, главен инвестиционен директор на компанията Laird Norton Wealth Management, и определи днешния спад като „здравословен“. „Част от говоренето за изкуствения интелект според мен е, че в даден момент всички тези капиталови разходи ще се проявят в действителност. Ползите от това ще се проявят в по-широката икономика, така че ако започнем да виждаме, че здравеопазването и промишлеността започват да се възползват от изсуствения интелект, това подкрепя общата теза, че капиталовите разходи за изкуствен интелект ще повишат производителността във всички сектори“, допълва той.

Внезапната промяна в очакванията за понижаване на лихвите също натежа върху акциите. Пазарите оценяваха на над 51% вероятността Федералният резерв, който е зависим от данните, да понижи референтната си лихва за овърнайт заеми с четвърт процентен пункт на последното си заседание за годината през декември. Това е рязък спад спрямо вероятността от 62,9%, която пазарите определяха ден по-рано, показва CME FedWatch Tool.

Централната банка действаше на сляпо в разгара на най-дългото спиране на работата на правителството в историята, тъй като не разполагаше с ключови икономически доклади като доклада за заетостта през октомври и данните за инфлацията. Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит заяви в сряда, че тези доклади може в крайна сметка да не бъдат публикувани и че спирането на работата на правителството може да понижи икономическия растеж през четвъртото тримесечие с до два процентни пункта. Но повечето икономисти очакват минимално въздействие върху БВП на САЩ.

Продължителното спиране, което продължи над шест седмици, приключи в сряда вечерта, когато президентът Доналд Тръмп подписа закон за финансиране на правителството. Мярката, която беше приета от Камарата на представителите по-рано същата вечер, след като беше одобрена от Сената в понеделник, ще финансира дейността на правителстото до края на януари.

„Макар да очаквахме, че много от данните, пропуснати по време на спирането, ще останат неизвестни, има въпроси около това как ще изглеждат данните за инфлацията и заетостта, след като тези доклади бъдат публикувани отново“, казва Керъл Шлейф, главен пазарен стратег в компанията BMO Private Wealth.

„Няма да се изненадаме, ако през следващите седмици пазарът претърпи някои колебания, тъй като правителството набира скорост и икономическите данни отново започват да се публикуват“, допълва тя.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответтно 4,115% и 4,71%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се понижи до 99,163 пункта. Еврото поскъпна, а паундът леко се понижи до нива от съответно 1,164 и 1,319 долара. Спрямо йената щатските пари поскъпнаха леко до 154,56 йени за долар.

На стоковите пазари цените на петрола се повишиха след големите спадове предишната сесия, а инвеститорите бяха под влияние на притесненията от свръхпредлагане на световния пазар със задаващите се санкции срещу руската петролна компания „Лукойл“.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 55 цента до 63,24 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI прибавиха 50 цента до 59,01 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември поевтиняха с 0,5% до 4194,50 долара за тройунция.