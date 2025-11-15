Стоковите пазари по света останаха спокойни през седмицата

Глобалните стокови пазари останаха сравнително спокойни през изминалата седмица. Наблюдаваха се покачвания, но и спадове в цените на определени стоки. Атаката над руското пристанище Новоросийск повлия негативно на цените на зърното и петрола, но очакванията са този ефект да бъде краткотраен. USDA публикува своя доклад и внесе успокоение на пазара, тъй като прогнозите за свръхпредлагане на основните зърнени култури се запазват, показва седмичният обзор на Софийската стокова борса (ССБ).

Фючърсните цени на пшеницата с доставка в декември се търгуваха на стойности около 193-197 долара за тон в САЩ и около 220 долара за тон в Европа. Пазарът остава презадоволен от количества, но размествания се наблюдаваха от страна на Китай, който възобнови поръчките от САЩ след срещата на лидерите на двете държави в Южна Корея. Египет поръча 500 хил. тона пшеница от черноморския регион и раздвижи конкуренцията в района, като цените варират около 200-250 долара за тон.

Фючърсните цени на царевицата на CME показаха волатилност, със стойности от 168 до 174 долара за тон. Опасенията за по-ниска реколта в САЩ тласнаха нагоре цените в края на седмицата. На европейската Euronext царевицата се търгуваше в диапазона 218-222 долара за тон.

Пазарите на захар в САЩ и Европа показаха колебливост. Цените на фючърсите варираха около 310-320 долара за тон за нерафинираната американска захар и 408-422 долара за тон за рафинираната в Лондон. Очакванията за добро време и голяма реколта в Бразилия повлияха на цените. Световните запаси са с рекорден излишък.

Търговията на Софийска стокова Борса в подкръг "Зърно" остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева/тон (230,08 евро/тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева/тон (138,05 евро/тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева/тон (173,84 евро/тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава и предложението за продажба на белен слънчоглед на начална цена от 2500 лева/тон (1 278,23 евро/тон). Предлага се и богат асортимент от консервирани храни: гювеч на 2,84 лева/кг (1,45 евро/кг), зелен грах на 3,69 лева/кг (1,89 евро/кг), зелен фасул на 2,21 лева/кг (1,13 евро/кг) и русенско варено на 5,63 лева/кг (2,88 евро/кг).

В подкръг „Индустриални стоки” имаше сделки за природен газ на 1709 лева/хил.н.куб.м (873,80 евро/хил.н.куб.м). В групата на енергоносителите се изкупиха също газ пропан бутан в диапазон 890-932,40 лева/хил.л (455,05-476,73 евро/хил.л) и газьол за ПКЦ в рамките на 1889,76-2011,59 лева/хил.л (966,22-1028,51 евро/хил.л). При химикалите се реализираха двигателни масла от 7080 до 10 850 лева/хил.л (3619,95-5547,52 евро/хил.л), трансмисионни масла от 11 4600 до 13 800 лева/хил.л (5 859,40 - 7 055,83 евро/хил.л), хидравлични масла от 6429,80 до 8250 лева/хил.л. (3287,50 - 4212,84 евро/хил.л), компресорни масла на 9450 лева/хил.л (4831,70 евро/хил.л) и турбинни масла на 4269,30 лева/хил.л (2182,86 евро/хил.л).