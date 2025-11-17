SOFIX отбеляза най-резкия си спад от 7 месеца

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете спад от 1,48% в понеделник до 1063,34 пункта. Това е най-силното му понижение от 7 месеца. На 4 април бенчмаркът отстъпи с 2,56%, а на 7 април – с 1,81% до 863,49 пункта.

Днес спад на цената на акциите отбелязаха 10 от компаниите в състава на индекса, главно "Еврохолд България" АД с 5,67% до 1,83 лв., ПИБ АД с 5,29% до 4,83 лв. и БФБ АД с 3,6% до 10,7 лв.

Поскъпване на акциите сред компаниите в SOFIX записаха само "Шелли груп" ЕД с 1,11% до 106,788 лв., "Сирма груп холдинг" АД с 0,6% до 1,69 лв. и "Холдинг Варна" АД с 0,42% до 48,2 лв.

Всички индекси на БФБ се оцветиха в червено. Широкият BGBX40 спадна с 1,12%, секторният BGREIT – с 0,16%, равнопретегленият BGTR30 - с 0,62%, а индексът на малките и средните предприятия beamX загуби 0,77 на сто.

Оборотът днес беше за 3,6 млн. лв., основно с книжа на "Шелли груп" ЕД с 589 хил. евро, "Софарма" АД с 255 хил. лв., ЦКБ АД със 194 хил. лв., "Фонд имоти" АДСИЦ със 184 хил. лв. и "Адванс Терафонд" АДСИЦ със 177 хил. лв.

Най-много сделки бяха сключени с книжа на "Шелли груп" ЕД – 85, "Уайзър Технолоджи" АД – 59, и "Еврохолд България" АД – 44.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.