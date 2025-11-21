IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

SOFIX записа седмичен спад от 0,69%

Оборотът в петък достигна 1,7 млн. лв.

18:33 | 21.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Investor.bg
Снимка: Investor.bg

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмичен спад от 0,69% до 1071,88 пункта.

Само в петък индексът се понижи с 1,11%. По-широкият измерител BGBX40 отстъпи за деня с 0,77%, секторният BGREIT заличи 0,07 на сто, а равнопретегленият BGTR30 спадна с 0,39%. Единствено индексът на малките и средните предприятия beamX се озова на зелена територия с ръст от 0,80 на сто.

Най-голям седмичен спад на цените на акциите отбелязаха акциите на "Еврохолд България" АД с намаление от 5,67% до 1,83 лв., БФБ АД с 2,7% до 10,8 лв. и "Химимпорт" АД с 2,11% до 0,695 лв.

Най-силен седмичен ръст записа "Шелли груп" АД с 2,59% до 108,35 лв., ЦКБ АД с 1,81% до 1,69 лв. и ФНИБ АДИСЦ с 0,99% до 5,1 лв.

Лидери по оборот сред акциите на борсата за седмицата са "Шелли груп" ЕД с 2,94 млн. лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 492 хил. лв. и "Велграф Асет Мениджмънт" АД с 420 хил. лв.

Най-много сделки за седмицата бяха сключени с книжа на "Шелли груп" с 239, "Адванс Терафонд" със 162 и "Уайзър Технолоджи" АД със 110.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:35 | 21.11.25 г.
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още