SOFIX записа седмичен спад от 0,69%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмичен спад от 0,69% до 1071,88 пункта.

Само в петък индексът се понижи с 1,11%. По-широкият измерител BGBX40 отстъпи за деня с 0,77%, секторният BGREIT заличи 0,07 на сто, а равнопретегленият BGTR30 спадна с 0,39%. Единствено индексът на малките и средните предприятия beamX се озова на зелена територия с ръст от 0,80 на сто.

Най-голям седмичен спад на цените на акциите отбелязаха акциите на "Еврохолд България" АД с намаление от 5,67% до 1,83 лв., БФБ АД с 2,7% до 10,8 лв. и "Химимпорт" АД с 2,11% до 0,695 лв.

Най-силен седмичен ръст записа "Шелли груп" АД с 2,59% до 108,35 лв., ЦКБ АД с 1,81% до 1,69 лв. и ФНИБ АДИСЦ с 0,99% до 5,1 лв.

Лидери по оборот сред акциите на борсата за седмицата са "Шелли груп" ЕД с 2,94 млн. лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 492 хил. лв. и "Велграф Асет Мениджмънт" АД с 420 хил. лв.

Най-много сделки за седмицата бяха сключени с книжа на "Шелли груп" с 239, "Адванс Терафонд" със 162 и "Уайзър Технолоджи" АД със 110.

