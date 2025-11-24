Коментарите за намаление на лихвите от Фед объркаха азиатските инвеститори

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати в понеделник, след като членът на борда на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс даде знак, че е възможно трето понижение на лихвите тази година.

В петък той допусна, че централната банка на САЩ може да намали основната си лихва, тъй като отслабването на пазара на труда представлява по-голяма икономическа заплаха от ускорената инфлация, предаде CNBC.

Фед ще проведе още едно заседание за 2025 г., насрочено за 9-10 декември.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши с 1,97% до 25 716,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,12% до 4448,05 пункта.

Южнокорейските индекси обърнаха посоката и завършиха на отрицателна територия, след като по-рано през деня отбелязаха ръстове. Показателят Kospi затвори с понижение от 0,19% на ниво от 3846,06 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,87% до ниво от 856,44 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се покачи с 1,29% до ниво от 8525,1 пункта, възстановявайки се от спада от 1,59% в петък.

Пазарите в Япония бяха затворени поради празник.