Д. Георгиев: Ще има силно коледно рали в САЩ въпреки несигурността за лихвите

Въпреки сериозните неясноти за посоката на лихвите в САЩ, има оптимизъм за силно "коледно рали" до края на годината. Това коментира Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Международните пазари и инвеститорите са в очакване на ключовите решения за лихвените проценти от страна на Федералния резерв в САЩ и Европейската централна банка (ЕЦБ), докато вниманието им е разделено и от геополитическия фон около мирния план за Украйна.

Анализаторът посочи, че ситуацията за Федералния резерв на САЩ е по-сложна от всякога. Централната банка работи "на тъмно" поради временното затваряне на правителството, което доведе до липса на актуални данни за инфлацията и безработицата.

Пазарите са разделени 50/50 относно това дали Фед ще понижи лихвите през декември. От една страна, има ясни признаци за влошаване на пазара на труда. От друга, инфлацията остава висока, доста над целевите 2%.

Георгиев отчете, че през последните две семици пазарите са били много разколебани, но през последните 24 часа се вижда успокоение…виждаме, че има не малка вероятност да бъде понижена лихвата. Анализаторът е оптимист, че независимо от решението на Фед за посоката на лихвите ще видим едно силно коледно рали през оставащите около 4-5 търговски седмици до края на годината.

„Не виждам каквито и да е признаци за спукване на така наречения балон и за това, че сме близо до някакъв голям цикличен връх. В никакъв случай не мисля така. Напротив, оставам оптимист и за догодина за щатските пазари."

Георгиев отхвърл притесненията за спукване на "AI балона", подчертавайки, че резултатите на компании като Nvidia надхвърлят оптимистичните прогнози и че разходите за AI постоянно са подценявани от пазарите. Според него, наблюдаваната корекция е "здравословна" и прочиства краткосрочните инвеститори, оставяйки пътя свободен за растеж.

Ситуацията в еврозоната е значително по-спокойна и предвидима, коментира Георгиев.

