Ключови данни за икономиките на Европа и САЩ ще движат пазарите тази седмица

За инвеститорите новата седмица започва в очакване на редица данни, които ще дадат повече яснота за състоянието на европейската икономика. Такива се очакват и от САЩ, където спирането на работата на администрацията поради изтичане на финансирането вече приключи, водейки до дългоочакваното оповестяване на забавени със седмици доклади.

Ето какво ще движи пазарите през тази седмица.

Данните и прогнозите за Европа

В понеделник ще бъдат публикувани резултатите от проучване на института Ifo за бизнес климата в Германия, както и за бъдещите очаквания на потребителите в страната. По предварителни оценки най-голямата икономика в еврозоната беше в застой през третото тримесечие, продължавайки да се сблъсква със сериозни предизвикателства като смущенията в световната търговия и вътрешните структурни проблеми.

По-късно се очаква изявление на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Във вторник ще стане ясно какво е било равнището на германския брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие според официалните правителствени данни.

В сряда ЕЦБ ще оповести своя преглед на финансовата стабилност в еврозоната, който се публикува два пъти годишно и предоставя обзор на потенциалните рискове за финансовата стабилност в региона. Той има за цел да повиши осведомеността в сектора на финансовите услуги и сред обществеността относно въпросите, свързани с финансовата стабилност в еврозоната. Публикуването на прегледа ще бъде последвано от изявления както на Лагард, така и на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн.

В същия ден британският финансов министър Рейчъл Рийвс ще обяви дългоочаквания нов бюджет на лейбъристкото правителство, като и бизнесът, и потребителите са притеснени от възможното повишаване на редица данъци.

В четвъртък Gfk ще публикува доклада си за потребителския климат в Германия през декември. Петък ще бъде наситен на данни, сред които тези за продажбите на дребно в Германия през октомври, за потребителските разходи във Франция през същия месец, за инфлацията във Франция през ноември и за БВП на страната за третото тримесечие. В последния ден от седмицата ще бъде оповестен докладът за БВП на Швейцария за периода от юли до септември на фона на високото американско мито върху вноса от европейската страна в размер на 39%.

Междувременно се очакват данните за инфлацията в Испания през ноември, както и за инфлацията и безработицата в Германия през този месец.

Пазара на петрол на фона на преговорите за Украйна

В началото на новата седмица инвеститорите в петрол оценяват перспективите за мирно споразумение между Украйна и Русия, което би могло да увеличи потока на „черно злато“ към и без това добре снабдения пазар.

След разговорите между САЩ и Украйна в неделя американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че срещата е била продуктивна. Отделно от това Андрий Ермак, високопоставен съветник на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че има „обновен и прецизиран рамков документ за мир“.

Суровият петрол рязко поевтиня тази година, като фючърсите са напът да отбележат четвърта месечна загуба през ноември - най-дългата низходяща серия от 2023 г. насам. Ценовият спад се дължи на увеличеното глобално производство, включително от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), като Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък за 2026 г. Трейдърите следят дали ще се постигне сделка за Украйна и дали санкциите срещу Русия ще бъдат отменени - развитие, което би могло да доведе до допълнително предлагане.

„Ако стигнем до споразумение - а това е голямо „ако“ - глобалният излишък ще се повиши значително, след като санкциите бъдат премахнати,“ коментира Робърт Рени, ръководител на отдел „Суровини“ в Westpac Banking. Той смята, че Брентът ще остане ограничен под 65 долара за барел и ще поеме надолу през 2026 г.

Все пак остават препятствия пред сделката, включително опасения сред европейските лидери, че първоначално предложената рамка е твърде благоприятна за Москва. Заедно с други съюзници те заявиха в позиция, че планът за Украйна се нуждае от „допълнителна работа“.

Икономиката на САЩ

Поради Деня на благодарността търговската седмица в САЩ ще бъде по-кратка от обикновено. Фондовите и облигационните пазари ще бъдат затворени в четвъртък за празника, а петък ще прикключат по-рано. Въпреки това седмицата ще донесе няколко икономически доклада, както и тримесечните финансови отчети на компании като Alibaba, Applied Digital и Dell Technologies.

Отчетът за търговията на дребно в САЩ за септември, забавен заради спирането на работата на администрацията, ще бъде публикуван точно преди Черния петък - един от най-натоварените дни за пазаруване през годината. Данните за седмичните молби за помощи при безработица, продажбите на незавършени жилища, поръчките за дълготрайни стоки и последното проучване на потребителското доверие също би трябвало да бъдат обявени по график.

Част от информацията, която първоначално трябваше да излезе тази седмица, ще бъде забавена, тъй като правителствените статистически агенции актуализират графиците си, за да наваксат със забавените по време на бюджетната парализа доклади.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

За тази част от света седмицата започва с Деня на труда в Япония и публикуването на данните за инфлацията в Сингапур през октомври.

В сряда ще пристигнат данни за инфлацията в Австралия през октомври, както и за ценовия натиск в Япония. В същия ден представителите на Новозеландската централна банка ще оповестят решението си за лихвените проценти в страната.

В петък се очаква докладът за индустриалното производство в Япония през октомври и за инфлацията в столицата Токио през ноември.