Надеждите за понижение на лихвите от Фед окрилиха и азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно повишения, следвайки ръстовете на Wall Street от предходния ден на фона на очакванията, че Федералният резерв на САЩ може да понижи лихвените проценти през декември, предава CNBC.

По-рано Bloomberg съобщи, че директорът на Националния икономически съвет към Белия дом Кевин Хасет се разглежда като основен кандидат за следващ председател на Фед, тъй като мандатът на настоящия гуверньор Джером Пауъл изтича догодина. Инвеститорите го виждат като човек, който по-вероятно ще насочи централната банка към по-ниски лихви, предпочитани от президента Доналд Тръмп.

Пазарите оценяват вероятността за намаление на разходите по заемите през декември на над 84%.

Основният японски индекс Nikkei 225 се покачи с 1,85% до 49 559,07 пункта, воден от секторите на комуналните услуги, недвижимите имоти и финансите. По-широкият показател Topix се повиши с почти 2% до 3355,5 пункта.

Южнокорейският индекс Kospi нарасна с 2,67% до ниво от 3960,87 пункта, а измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 2,49% до ниво от 877,32 пункта.

Австралийският бенчмарк ASX/S&P 200 затвори с повишение от 0,81% до ниво от 8606,5 пункта.

Според публикувани в сряда данни инфлацията в Австралия се е ускорила до 3,8% през октомври, надминавайки очакванията на анализаторите и отбелязвайки най-бързия темп от седем месеца насам.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,13% до 25 928,08 пункта, а показателят CSI 300 за онтинентален Китай нарасна с 0,61% до 4517,63 пункта.

Акциите на Alibaba, търгувани в Хонконг, поевтиняха с 1,27%, след като финансовият отчет на компанията за третото тримесечие показа, че коригираната печалба преди лихви, такси, амортизации и обезценка (EBITA) - показател, внимателно следен от анализаторите - е намаляла със 78% на годишна база, повлияна от сегмента за незабавна търговия. Приходите на гиганта в електронната търговия обаче надминаха очакванията.