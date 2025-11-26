Спасимир Маджаров: Европа продължава да предлага атрактивни възможности за стойност

Кои фактори влияят най-силно върху настроенията на инвеститорите? Кави ще са ползите от влизането на България в Еврозоната? Къде се крие най-големият потенциал на Европа, що се отнася до пазара? На тези и още въпроси отговори пред Investor.bg Спасимир Маджаров, регионален мениджър на Amundi, който участва и в провелия се по-рано този месец INVESTOR FINANCE FORUM.

- Как оценявате текущата ситуация на международните финансови пазари и влиянието ѝ върху българските инвеститори?

Най-общо казано, имаме капиталов пазар във все още възходяща тенденция, леко успокоен пазар на облигации, доходността на повечето държавни ценни книжа леко намаля на фона на положителни новини. Виждаме също сериозна концентрация на технологичния сектор в S&P 500 и високото тегло на американските акции в MCSI, печалбите на американските компании през третото тримесечие са над средните, което като че ли поддържа апетита на инвеститорите.

Европа продължава да предлага атрактивни възможности за стойност, особено в области, подкрепени от инвестиции в инфраструктура, електрификация и индустриална политика.

Макроданните от САЩ остават ключова точка на внимание, особено инфлацията и тенденциите на пазара на труда, тъй като те формират очакванията за поведението на Федералния резерв. Геополитическите развития също могат да повлияят на настроенията, въпреки че средата напоследък е относително спокойна.

Що се отнася до българските инвеститори, те изглежда инвестират в стратегията „следване на тенденцията“ и се надявам само да са добре диверсифицирани, като нямам предвид замяна само на един актив, географски области или нива на риск, а комбинирането им с оглед на личния времеви хоризонт.

Спасимир Маджаров Снимка: Amundi Спасимир Маджаров е директор за България на Amundi. Той има над две десетилетия опит във финансовата индустрия. Започва кариерата си в корпоративното банкиране, където осъществява многобройни проекти по финансиране на клиенти от различни индустрии. Задълбочава познанията си в корпоративни финанси като директор в инвестиционен фонд, където се грижи за правилното селектиране на инвестициите, общото управление през периода на финансиране и последващ изход. В по-късен етап от кариерата си Спасимир създава своя консултантска практика, за да насочва клиентите в техните планове за преструктуриране или желание за разрастване.

- Кои макроикономически фактори в момента оказват най-силно влияние върху поведението на инвеститорите?

Няма изненада тук - инфлация, пазар на труда, икономически растеж, потребление. Паричната политика също остава важна, тъй като централните банки постепенно се насочват към облекчаване на паричната политика.

- Кои сектори, региони и класове активи предлагат най-голям потенциал за печалба и кои крият най-голям риск в настоящата икономическа среда?

Бих говорил за потенциал от гледна точка на стойност, а не толкова от гледна точка на потенциал за печалба. В това отношение Европа предлага потенциал, където активите са относително подценени, в началото на годината се наблюдаваше прилив на капитал към Европа за сметка на САЩ, но изглежда сме загубили малко инерция. Европа може също да се възползва от инвестиции в инфраструктура, електрификация и стратегически индустриални политики. САЩ също предлагат добри възможности, но трябва да се внимава с концентрацията и някои сектори с високи оценки, мисля че акциите на база стойност като клас предлагат добри оценки.

За облигациите бих наблюдавал инвестиционни възможности с високо качество от двете страни на океана. Развиващите се пазари също предлагат интересни възможности. Индия, Бразилия, Мексико, Чили преминават през реформи и имат икономически потенциал. Индия също се откроява благодарение на нарастващата си роля в световната технологична екосистема.

- Какви са основните възможности, които въвеждането на еврото отваря пред управляващите дружества и инвестиционните фондове? А предизвикателствата?

Поне за нас в Amundi влизането в еврозоната „премества“ България от развиващ се пазар към развит, където има много повече инвеститори, капитал, но и конкуренция. Виждам това като отлична възможност за привличане на външни ресурси към България на относително ниска цена, нашите спредове са ниски, но мисля, че ще паднат още малко. Оттук нататък ще бъде важно да инвестираме тези средства в области, които генерират дългосрочна добавена стойност. Това може да даде изключителен тласък на развитието на страната ни. Предизвикателствата са, че конкуренцията за този капитал е ожесточена.

- Какви промени наблюдавате в поведението на българските инвеститорите – стават ли по-активни, по-информирани, търсят ли повече безопасност или са склонни да поемат риск в търсене на доходност?

Частните инвеститори в България стават все по-активни, по-информирани и взискателни. Клиентите имат достъп до информация, онлайн платформи, социални мрежи и международни пазари. „Битката“ за тяхното внимание става все по-ожесточена. Вече не е достатъчно само да имате продукта, клиентите изискват повече дълбочина, знания и ангажираност. Една част сякаш търси по-висока доходност и е готова да поема повече риск, докато друга голяма група предпочита сигурност чрез консервативни продукти. Клиентите също така изискват прозрачни решения – ниски такси, автоматизация и готови портфейли за бърз старт.

- Какви възможности виждате за развитие на колективните инвестиционни схеми в България в контекста на растящия интерес на индивидуални инвеститори?

Има добри условия за по-нататъшен растеж. Частните инвеститори са по-активни и по-информирани, което увеличава интереса към професионално управлявани решения. Виждаме и по-високо търсене на пенсионни продукти и прости дигитални инструменти. Тази тенденция е напълно в съответствие със стратегическите приоритети на Amundi, където пенсионирането, дигиталният достъп и иновациите в активни, пасивни и частни активи играят централна роля. Тъй като инвеститорите гледат отвъд единичните идеи и предпочитат диверсифицирани, дългосрочни портфейли, колективните инвестиционни схеми имат силен потенциал за по-нататъшно развитие.

- Какви са най-честите грешки, които наблюдавате при начинаещи инвеститори, и как могат да бъдат избегнати?

Липсата на адекватна оценка на риска, свързан с инвестиционния процес, какво представлява рискът при даден продукт и дали и как може да се управлява. Темата е доста обширна, голяма част от клиентите спират проучванията си на риска до този свързан с промените в цените, което е естествено, защото в крайна сметка това е ефектът, който се усеща като следствие от дадено събитие. Но зад понятието риск стоят множество фактори, които трябва да се вземат предвид: пазар, специфичен риск за дадена компания/сектор, кредит, ликвидност, валута, инфлация, регулаторни и др. Разбирането на тези различни видове риск е от съществено значение за изграждането на портфолио, съобразено с рисковия профил и времевия хоризонт на човек.