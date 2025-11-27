Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,62% до 1082,11 пункта при слаба активност.

От компонентите на индекса най-силен ръст реализираха акциите на "Химимпорт" АД - 1,45% до 0,7 лв., следвани от акциите на "Софарма" АД с 1,12% повишение и на "Сирма груп холдинг" АД с 0,58% до 1,72 лв. след публикуването на консолидирания финансов отчет за деветмесечието.

От акциите в състава на основния индекс най.силно поевтиняха тези на "Уайзър Технолоджи" АД - с 4,24% до 4,52 лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 2,6% до 2,62 лв., и "Шелли груп" ЕД - с 1,77% до 108,74 лв.

Останалите индекси също затвориха със спадове, в противовес на водещите европейски борси и Уолстрийт. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,48% до 194,11%, на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT - също с 0,48% до 225,84 пункта, BGTR30 - с 0,32% до 946,69 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX - с 0,51% до 107,13 пункта.

Оборотът на БФБ възлезе на 1,64 млн. лв. На първо място по оборот в сесията са акциите на "Софарма" АД със 729 хил. лв., следвани от "Уайзър Технолоджи" АД с 260 хил. лв., "Инвестиционна компания Галата" АД със 113 хил. лв., "Сирма груп холдинг" АД с 62 хил. лв. и "Агрия груп холдинг" АД с 29 хил. лв.

Най-много сделки в сесията се сключиха с акциите на "Уайзър технолоджи" АД - 45, "Софарма" АД - 40, и с"Сирма груп холдинг" АД и "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с по 21.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.