SOFIX записа 1,48% седмичен ръст

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмично повишение с 1,48% до 1087,77 пункта, като през седмицата достигна и нов 16-годишен връх.

Само в петък увеличението беше с 0,52%.

Най-силни седмични повишения на цените на акциите сред компаниите от състава на SOFIX отбелязаха БФБ АД с ръст от 8,33% до 11,7 лв. за акция, "Еврохолд България" АД с 3,83% до 1,9 лв. и "Сирма груп холдинг" АД с 2,98% до 1,73 лв. Поскъпнаха книжата на още девет дружества.

Сред 15-те компонента на SOFIX седмични спадове регистрираха само "Уайзър Технолоджи" АД, чиито акции поевтиняха с 4,26% до 4,5 лв. за брой, и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с понижение от 2,55% до 2,67 лв.

Най-голям оборот през седмицата постигнаха "Софарма" АД с 885 хил. лв., "Шелли груп" АД със 737 хил. лв. и "Република холдинг" АД със 703 хил. лв.

Седмични лидери по брой сделки са "Шелли груп" със 126, "Софарма" със 124 и "Българска фондова борса" с 94.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.