Wall Street приветства завръщането на стойността на биткойна над 90 000 долара

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха сесията с ръстове, подкрепени от биткойна, чиято стойност отново надхвърли 90 000 долара, както и от доброто представяне на технологичния сектор, пише CNBC.

Тъговията започна със спадове, следвайки разпродажбите в понеделник. Постепенно обаче набра скорост и Dow Jones затвори деня на ниво от 47 474,46 пункта, което е увеличение от 0,39 на сто. Широкият S&P500 добави 0,25% до 6829,37 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании, се повиши с 0,59% до ниво от 23 413,674 пункта.

Сред печелившите днес се нареди Credo Technology Group Holding, чиито акции поскъпнаха с малко над 10% до рекордните 188,44 долара за брой, след като компанията съобщи за по-добри от очакваното финансови резултати. Ръст с 0,9% записа Nvidi и затвори търговията с цена на акциите си от 181,46 пункта.

Цената на петрола намалява въпреки несигурността около края на войната в Украйна. Пазарите се фокусираха около сигналите за излишък и основните сортове поевтиняха с около 1,15%. Американският лек суров петрол (WTI) затвори сесията във вторник с цена от 58,64 долара за барел. Европейският "Брент" достигна до 62,45 долара за барел.

На валутните пазари стойността на еврото се задържа, подкрепена от новините за европейската инфлация. Едно евро се разменя за 1,1622 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3206 долара за брой.

Цената на златото леко се понижи в очакване Федералният резерв да намали лихвата в САЩ. Търговията се извършва при 4242 долара за тройунция.