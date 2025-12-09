Страховете от свръхпредлагане тласкат цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава във вторник, докато инвеститорите очакват ключови доклади тази седмица, с помощта на които ще преценят мащаба на свръхпредлагането на пазара, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,08% до 62,44 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,14% до 58,8 долара за барел.

Администрацията за енергийна информация на САЩ трябва да публикува своя краткосрочен енергиен прогнозен доклад във вторник, а по-късно тази седмица се очакват отчети и от Международната агенция по енергетика (МАЕ) и Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

МАЕ вече прогнозира рекорден излишък догодина, а трейдърите ще следят за евентуални промени в пазарните перспективи.

„Излишъкът на петролния пазар ще продължи да расте през 2026 г.“, заяви Уорън Патерсън, ръководител по стоковата стратегия в ING Groep NV. „Очакваме Брентът да се търгува средно около 57 долара за барел през годината, като водещото предположение е, че руският петролен поток ще продължи без прекъсване въпреки санкциите на САЩ“, добави той.

Предстои Индия - най-големият купувач на руски петрол чрез морски внос - да намали покупките си, като това вероятно ще бъде ключова тема в търговските преговори със САЩ тази седмица. Руският президент Владимир Путин посети страната миналата седмица, демонстрирайки затопляне на отношенията.

Междувременно продължаващите атаки на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура заплашват да нарушат производството и износа на суров петрол към световните пазари. Има смущения в ключовия износен терминал CPC в Черно море, като намалените му възможности засягат и доставките от Казахстан.

