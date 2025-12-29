Петролът поскъпва след преговорите за Украйна и планове на Китай за икономиката*

Цената на петрола се повишава, след като преговорите за прекратяване на войната в Украйна, водени от САЩ, не доведоха до пробив, а Китай обеща да подкрепи икономическия растеж през следващата година, предаде Bloomberg.

Цената на сорта "Брент" нарасна над 61 долара за барел, а тази на американския лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) надхвърли 57 долара.

Въпреки че САЩ засилиха усилията си за прекратяване на войната в Украйна, все още има спорни въпроси, което подчертава трудността при постигането на споразумение. Президентът Доналд Тръмп заяви, че е постигнал „голям напредък“ в преговорите в неделя с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Мар-а-Лаго. Планират се още срещи.

Въпреки повишението в понеделник цената на петрола все още е напът да отбележи пети пореден месечен спад през декември, което би било най-дългата серия от понижения от повече от две години. Цените бяха повлечени надолу от опасенията за глобален излишък след увеличаване на доставките от членовете на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, както и от страни извън групата. Геополитическото напрежение в различни точки на света от Венецуела до Нигерия спомогна за спиране на поевтиняването през последните седмици.

По отношение на Украйна „няма пробив“, което донякъде подкрепи цените, коментира Гао Минню, главен енергиен анализатор в China Futures Co. „Изглежда, че все още ни предстоят много обрати“, добави тя.

Междувременно Китай се ангажира да разшири фискалните си разходи през 2026 г., според изявление на Министерството на финансите от неделя, което сигнализира за подкрепата на правителството за стимулиране на растежа. Най-големият вносител на суров петрол в света се сблъска с неблагоприятни условия на фона на спада в сектора на недвижимите имоти и външен натиск, включително търговските конфликти със САЩ. В същото време се очаква Пекин да продължи да натрупва значителни запаси от суров петрол, което ще спомогне за абсорбирането на излишъка.

*Цените са актуални към 8:30 часа.