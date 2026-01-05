Чешкият индекс PX е най-добре представящият се в Централна и Източна Европа през 2025 г.

Фондовата борса на Чехия, която попадна в класацията на The Economist за най-силните икономики в света, е най-добре представящата се в региона на Централна и Източна Европа през 2025 г., показват изчисления на Investor.bg.
Според публикация на списанието от декември Чехия е на шесто място сред най-добрите икономики в света за 2025 г., след като през 2024 г. беше 18-та. Оценката се базира на растежа, инфлацията, заетостта и представянето на фондовия пазар.
Чешкият основен борсов индекс PX се повишава с 52,58% през 2025 г., което е най-силният ръст в региона на Централна и Източна Европа за периода. През декември спрямо ноември бенчмаркът отчита увеличение от 7,72%, което го нарежда на второ място в региона за месеца.
Основният борсов индекс на Словения SBITOP е на второ място в региона по годишен ръст през 2025 г. от 49,97%. Индексът се представя силно през цялата година заради ралито на акциите на фармацевтичната компания Krka, кредитора Nova Ljubljanska Banka и енергийната компания Petrol. Трите акции формират около три четвърти от теглото на бенчмарка.
В топ пет на най-добре представящите се индекси от региона за годината попадат още WIG в Полша, BET в Румъния и ATG в Гърция.
Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX е седми с повишение от 29,54% през 2025 г.
Същевременно водещият индекс на Босна и Херцеговина BIRS е най-губещият в региона за годината със спад от над 5%, следван от руския индекс MOEX с понижение от малко над 4% и MBI10 в Северна Македония със спад от 1,4%.
Ето и класацията на индексите:
Най-силен ръст за 2025 г.:
- PX (Чехия) – 52,58%
- SBITOP (Словения) – 49,97%
- WIG (Полша) – 47,33%
- BET (Румъния) – 46,16%
- ATG (Гърция) – 44,3%
Най-силен спад за 2025 г.:
- BIRS (Босна и Херцеговина) – -5,13%
- MOEX (Русия) – -4,04%
- MBI10 (Северна Македония) – -1,43%
- SAX (Словакия) – -0,35%
Месечно изменение (декември 2025 г. спрямо ноември 2025 г.)
SAX в Словакия е индексът с най-силен ръст през декември на месечна база – 8,12%, което обаче не успява да изведе бенчмарка на зелена територия за цялата година.
На второ място по ръст за месеца е PX в Чехия със 7,72%, следван от BET в Румъния с 6,99%, SOFIX с 6,31% и OMX Tallinn с 5,48%.
Спад за месеца отчита само MBI10 в Северна Македония – 1,37%. Ръст под процент бележат OMX Riga – 0,16%, и BIRS в Босна и Херцеговина – 0,3%.