Украйна търси технологични решения за липсата на хора на предните позиции на фронта

Украйна търси технологични решения - дронове и други иновации, за да се справи с предимствата на Русия на предните позиции на фронтовата линия, става ясно след среща президента Володимир Зеленски с номинирания за министър на отбраната Михайло Федоров. Досега той оглавяваше Министерството на цифровизацията и производството на дронове.

"Украйна е отдадена на дипломацията и се стреми да сложи край на тази война възможно най-скоро. Русия обаче не демонстрира подобен подход и продължава агресията. Ще противодействаме на това с по-големи технологии и трансформация на отбранителната сфера", посочи Зеленски в пост в социалните мрежи.

В него той посочи, че дроновете работят ефективно и обърна внимание на големите загуби - по непотвърдени независимо данни през последните три месеца са убити 90 хил. руски войници.

Слабост на украинските сили в последните години е недостигът на жива сила. Още от началото на пълномащабната война Украйна опитва да преодолее своите слабости с новите технологии. Страната започна да развива производството на дронове в опит да намери решение на липсата на артилерийски снаряди. Сега те са водещи на предните позиции. Русия също заложи на тази технология и след месеци, когато Украйна имаше видимо предимство, в момента двете армии са равностойни по отношение на използваните дронове на бойното поле, а също така и при далекобойните удари.

Запорожката област остава новата гореща точка на бойното поле

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1412-ия ден от пълномащабната война показва леко намалеие на интензивността на бойните действия. Съобщава се за 191 атаки спрямо 229 ден по-рано. Русия е извършила 65 въздушни удара със 194 управляеми авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 6800 fpv-дрона.

Най-горещата точка отново е Хуляйполе с 46 атаки към този час. По данни на украинските военни градът е все още в "сивата зона", макар че руснаците го обявиха за окупиран в края на 2025 година. Украинците удържат позиции и се водят битки в града. Руски военни кореспонденти съобщават за контратаки, които провеждат украинците в района.

Данните показват и ожесточени боеве в централните части на Покровск, а в това направление са отбелязани 43 атаки през миналото денонощие. В съседното Олександривско направление регистрираните битки са 14.

Интензивни са бойните действия в Костянтинивското направление (21 атаки), както и в Лиманското направление (9 атаки).

Граничните служби съобщават, че руските военни продължават да опитват пробиви в Сумска област. Един от тях е успешен и беше окупирано населеното място Храбовско. Според украинския Център за отбранителни стратегии руснаците обаче не успяват да укрепят логистичните връзки в района и доставките се извършват с дронове.

Украйна атакува нови рафинерии и промишлени предприятия в Русия

В нощта срещу 6 януари в социалните мрежи се появиха съобщения за атаки с дронове по рафинерия в Стерлитамак (Башкирия). Населеното място се намира 1200 км от границата с Украйна. Гори и петролна база в Усман (Липецка област), както и в промишлено предприятие в Пенза. Министерството на отбраната на Русия съобщи за общо 174 свалени дрона от 20 часа на 5 януари до 7 часа на 6 януари. Най-голям е броят над Брянска област - 60. Има данни за свалени дронове в Пензанска област (8), както и 10 в Новгородска област.

Данните на ВВС на Украйна сочат за слаба интензивност на въздушните атаки тази нощ. Имаше предупреждения за използването на балистични ракети в южните части на Украйна, които не се потвърждават в сводката. Според публикуваната информация са изстреляни 61 дрона, като 53 от тях са унищожени. Има попадения в шест локации. Има и данни за управляеми бомби в Донецка, Днипропетровска и Харковска област.

Зеленски направи следващата стъпка по промените в службите

Украинският президент Володимир Зеленски направи следващата стъпка за реформи в специалните служби, отстранявайки ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк. Смяната е много непопулярна в Украйна за разлика от ротацията на Кирило Буданов, който от ръководител на военното разузнаване (ГУР) беше назначен за началник на кабинета на Зеленски.

На сметката на Малюк са множество успешни операции като "Паяжина" - един от най-впечатляващите удари от началото на войната с дронове по стратегическата руска авиация, а също така и ударите по Кримския мост и операции на територията на Русия.

В своето вечерно обръщение за 1412-ия ден от пълномащабната война Зеленски съобщи, че Малюк ще продължи да се занимава с подобни асиметрични удари, но без повече подробности. Неговият пост временно заема ген. Евгений Хмара - дългогодишен служител на СБУ и Центъра за специални операции "Алфа". От 2023 година той е началник на звеното и ръководеше операцията по освобождението на Змийския остров.

Преди ден Зеленски обясни новите кадрови решения като опит да подкрепи своя преговорен екип, а ако дипломатическите усилия не успеят - да има нов подход в службите и в правителството (с промяната на министъра на отбраната), за да може Украйна да продължи да се защитава на бойното поле.

САЩ ще присъстват на срещата на "Коалицията на желаещите"

В Париж ще се проведе среща на лидерите на "Коалицията на желаещите", съобщи още Зеленски в своето обръщение. Според източници а Ройтерс в нея ще участват и представители на САЩ - вероятно Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По предварителните заявки лидерите от страни от НАТО, секретарят на Алианса Марк Рюте, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дискутират европейските гаранции за сигурност за Украйна. Очакваше се след това Володимир Зеленски и част от европейските съюзници да пътуват до САЩ , за да финализират споразуменията за ангажиментите на Запада за защитата на Украйна от ново нападение след края на войната.

Според медийни публикации Европа ще помогне по суша и море, а САЩ поемат съблюдаване на примирието и въздушна защита на Украйна.

Преди срещата германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Украйна е на ръба на хуманитарна катастрофа заради руските атаки по енергийната инфраструктура.

Тръмп не повярва на обвиненията на Кремъл за атаки по резиденция на Путин

Американския президент Доналд Тръмп не вярва на обвиненията на Кремъл за украински атаки по резиденция на руския президент в Новгородска област. Той обясни, че е проверил и данните на американското разузнаване са показали, че украински дронове са летели в нощта срещу 29 декември над тази област, но в съвсем различна посока, а не към дома на Владимир Путин.

По време на брифинг преди срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху в края на 2025 г. Тръмп съобщи, че е имал телефонен разговор с руския си колега, който го е уведомил за нощните атаки. Малко преди това американският президент преговаряше с украинския Володимир Зеленски за гаранции за сигурност след края на войната в Украйна. "Много съм ядосан", заяви Тръмп след обвиненията на Путин, но и призна, че има информация само от думите на Владимир Путин.

В началото на новата седмица обаче американският президент коментира пред журналисти на път към Вашингтон, че вече знае, че атака не е имало.