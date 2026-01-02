Над 1 млрд. лева са внесени в банките в последните два работни дни на 2025 г.

В последните два работни дни на 2025 година в банките в България бяха внесени над 1 млрд. лева, съобщават от Асоциацията на банките в България (АББ). Причината е влизането в еврозоната и желанието на клиентите да обменят парите си. До края на месец юни банките ще продължават обменят без такси банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс, припомнят още от АББ.

От банковата асоциация отчитат още, че преходът към еврото е преминал плавно и без проблеми. Всички наличности по сметките са автоматично превалутирани по официално фиксирания курс, без такси и без необходимост от каквито и да било действия от страна на клиентите.

От първите минути на 2026 година банкоматите и ПОС терминалите на банките извършват трансакции в евро, мобилните приложения и онлайн банкирането също са вече достъпни. От първия работен ден (5 януари) търговците ще могат да зареждат банкноти и монети в евро във всички номинали.

Всички условия по използваните банкови продукти се запазват, като лихвените проценти остават без промяна.

Банковият сектор инвестира над 200 млн. евро в адаптация на своите системи и информационна инфраструктура, за да гарантира надеждността и достъпността на услугите в момента на прехода. От АББ посочват още, че присъединяването към еврозоната е стъпка, която укрепва финансовата система, засилва доверието в икономиката и отваря нови възможности за растеж, инвестиции и по-дълбока европейска интеграция.