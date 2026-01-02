IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Над 1 млрд. лева са внесени в банките в последните два работни дни на 2025 г.

Преходът към еврото мина плавно и безпроблемно, отчитат от Асоциацията на банките в България

20:15 | 02.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

В последните два работни дни на 2025 година в банките в България бяха внесени над 1 млрд. лева, съобщават от Асоциацията на банките в България (АББ). Причината е влизането в еврозоната и желанието на клиентите да обменят парите си. До края на месец юни банките ще продължават обменят без такси банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс, припомнят още от АББ.

От банковата асоциация отчитат още, че преходът към еврото е преминал плавно и без проблеми. Всички наличности по сметките са автоматично превалутирани по официално фиксирания курс, без такси и без необходимост от каквито и да било действия от страна на клиентите.

От първите минути на 2026 година банкоматите и ПОС терминалите на банките извършват трансакции в евро, мобилните приложения и онлайн банкирането също са вече достъпни. От първия работен ден (5 януари) търговците ще могат да зареждат банкноти и монети в евро във всички номинали.

Всички условия по използваните банкови продукти се запазват, като лихвените проценти остават без промяна.

Банковият сектор инвестира над 200 млн. евро в адаптация на своите системи и информационна инфраструктура, за да гарантира надеждността и достъпността на услугите в момента на прехода. От АББ посочват още, че присъединяването към еврозоната е стъпка, която укрепва финансовата система, засилва доверието в икономиката и отваря нови възможности за растеж, инвестиции и по-дълбока европейска интеграция.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 20:15 | 02.01.26 г.
България в еврозоната Асоциация на банките в България
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още