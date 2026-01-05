Акциите в сектора на отбраната изстреляха азиатските индекси до рекордни нива

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион започнаха първата пълна търговска седмица на 2026 г. силно, след като през уикенда САЩ обявиха, че са атакували Венецуела и са заловили президента Николас Мадуро, предаде CNBC.

Американските власти заявиха, че Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били прехвърлени в Ню Йорк след операцията и са обвинени в заговор за наркотероризъм и други престъпления.

Японският индекс Nikkei 225 скочи с 2,97% до 51 832,8 пункта в първата си търговска сесия за годината, а по-широкият показател Topix добави 2,01% до 3477,52 пункта, след като достигна рекордно високо ниво в рамките на деня. Компаниите в сектора на отбраната бяха сред най-печелившите в индекса, като акциите на IHI Corp поскъпнаха с 8,99%, а тези на Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries – със съответно 8,39% и 7,9%.

Южнокорейският индекс Kospi продължи да отбелязва ръстове, като се изстреля с 3,43% до рекордно ниво от 4457,52 пункта, след като два пъти по време на сесията достигна нови исторически върхове. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 1,26% до ниво от 957,5 пункта.

Книжата на южнокорейския гигант в областта на отбраната Hanwha Aerospace поскъпнаха с почти 7%, а тези на Poongsan, производител на продукти, свързани с отбраната - с 2,25%.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 затвори без промяна на ниво от 8728,6 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се повиши съвсем леко до 26 347,24 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 1,9% до 4717,75 пункта.