Може ли Европа да използва като оръжие американски активи за 10 трлн. долара?

Докато Европа обмисля как най-добре да отговори на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп относно суверенитета на Гренландия, има една крайна потенциална контрамярка, която се обсъжда от инвеститорите.

Европейските държави държат американски облигации и акции за трилиони долари, някои от които са в държавни фондове. Това подхранва спекулациите, че те биха могли да продадат тези активи в отговор на подновената митническа война на Тръмп. Това потенциално би довело до покачване на разходите по заемите на САЩ и поевтиняване на американските акции предвид зависимостта на САЩ от чуждестранен капитал, пише Bloomberg.

Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. По-голямата част от тези активи се държат от частни фондове извън контрола на правителствата и във всеки случай подобен ход вероятно би навредил и на европейските инвеститори. Поради това повечето стратези смятат, че има малка вероятност политиците в крайна сметка да стигнат толкова далеч предвид нежеланието им да се противопоставят на Тръмп след завръщането му на власт преди година.

Самият факт, че главният глобален валутен стратег на Deutsche Bank AG говори открито за „използването на капитала като оръжие“ показва, че това е реален риск за пазарите, тъй като експанзионистичната политика на Тръмп прекроява геополитическия пейзаж.

Американските активи, държани в Европейския съюз (ЕС), възлизат на над 10 трлн. долара, според данни на Министерството на финансите на САЩ. Повечето от активите се държат от фондове в Норвегия и Великобритания.

„Нетният международен инвестиционен дефицит на САЩ е огромен и представлява потенциална заплаха за долара, но само ако чуждестранните притежатели на американски активи са готови да понесат финансови щети“, казва Кит Джукс, главен валутен стратег в Societe Generale SA.

„Възможно е европейските публични инвеститори в американски активи или да спрат да натрупват, или да започнат да продават, но ситуацията вероятно трябва да ескалира още малко, преди да навредят на инвестиционните си резултати за политически цели“, коментира той в понеделник.

Ескалацията на напрежението вреди на фючърсите на американските акции, европейските акции, а златото, швейцарският франк и еврото са сред основните бенефициенти. Това е по-мека версия на реакцията на инвеститорите след митата на Тръмп миналия април, което показва, че търговията „Продай Америка“ може да се завърне.

Най-осезаемата реакция от ЕС досега е предложението за спиране на одобрението на търговската му сделка със САЩ от юли. Лидерите също така водят преговори за потенциално налагане на мита върху американски стоки на стойност 93 млрд. евро. Министърът на финансите на Германия призовава Европа да подготви най-силната си търговска контрамярка в отговор.

Всяко използване на американски активи като оръжие би представлявало сериозна ескалация. Това би разширило тлеещата търговска война, която инвеститорите до голяма степен отхвърлиха миналата година, с финансов конфликт, който пряко засяга капиталовите пазари.

„Въпреки цялата си военна и икономическа сила, САЩ имат една ключова слабост: разчитат на други да си плащат сметките чрез големи външни дефицити“, коментира и Джордж Саравелос, глобален ръководител валутни изследвания в Deutsche Bank.

„В среда, в която геоикономическата стабилност на западния алианс е екзистенциално нарушена, не е ясно защо европейците биха били толкова склонни да играят тази роля“, добавя той.

Голяма част от американските активи се държат от публични субекти, най-големият от които е норвежкият суверенен фонд с активи за 2,1 трлн. долара. Останалата част се държи от частни инвеститори. Значителна част от американските ценни книжа, регистрирани в Европа, са собственост и на инвеститори извън региона.

Нещо повече, инвеститорите, обезпокоени от прекомерното излагане на американски активи заради политиката на Тръмп, може би вече са намалили своите активи, след като митата му му от т.нар. „Ден на освобождението“ миналата година подхраниха търговията „Продай Америка“. Докато доларът все още страда от това, американските държавни облигации в крайна сметка отбелязаха най-добрата си година от 2020 г. насам, а американските акции продължават да чупят нови рекорди.

„Докато останалата част от света все още държи огромно количество американски акции и облигации, справедливо е да се предположи, че е имало ребалансиране на позициите в щатски долари, което ще я предпази от нов пристъп на пазарни колебания“, казва Джейн Фоли, ръководител валутна стратегия в Rabobank.

Засега остава неясно дали европейските представители дори биха проучили възможността да накарат инвеститорите в региона да се пренасочат. Изследователи на ING Groep NV, водени от Карстен Бжески, отбелязват, че макар Европа да има теоретичен ливъридж благодарение на своите американски активи, може да се наложи да предприеме по-мек подход.

„ЕС не може да направи много, за да принуди европейските инвеститори от частния сектор да продават активи в щатски долари“, казва Бжески. „Той би могъл само да се опита да стимулира инвестициите в активи в евро“, добавя той.