Wall Street продължава възхода си втори ден

Американските борсови индекси се повишиха в четвъртък, продължавайки ръста си от предходната сесия, след като успокояването на геополитическите опасения предизвика широкообхватен подем на пазара, пише CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с 306,78 пункта, или 0,63%, и затвори на 49 384,01 пункта. Широкият измерител S&P 500 се покачи с 0,55% и приключи на ниво от 6913,35 пункта. Технологичният Nasdaq Composite добави 0,91% до 23 436,02 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на Nvidia, Microsoft и Meta Platforms.

Индексът Russell 2000 на компаниите с малка пазарна капитализация се повиши с около 2% и отбеляза рекордно високо ниво на затваряне.

В най-високите си нива в рамките на сесията Dow нарасна с 530 пункта, или 1,1%, докато S&P 500 и Nasdaq отбелязаха повишения съответно от 0,9% и 1,2%.

Въпреки че Dow успява да отбележи скромно повишение за седмицата, другите два водещи бенчмарка все още са на отрицателна територия за този период. S&P 500 е загубил 0,4%, а Nasdaq е спаднал с 0,3% от началото на седмицата.

Основните американски борсови индекси се повишиха в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да налага нови мита върху вноса от осем европейски държави, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари, и обяви, че е постигнато „рамково“ споразумение за Гренландия.

Тръмп, който през последните седмици неуморно настояваше САЩ да придобият контрол над Гренландия, заяви в сряда в социалната си мрежа Truth Social, че той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са „създали рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия“.

„Като погледнем под повърхността на пазара и се откъснем от индекса S&P 500, който е доминиран от „Великолепната седморка“ и големите компании в челните позиции на индекса, изглежда, че пазарът изобщо не е излизал от ритъм“, коментира Ерик Парнел, главен пазарен стратег в Great Valley Advisor Group, в интервю за CNBC.

Преди повишенията от последните два дни във вторник заплахите на Тръмп за налагане на мита катализираха търговията „Продай Америка“, като американските акции и долар бяха под натиск, а доходността по държавните ценни книжа се повиши.

„Много често думите, които излизат от Белия дом, са част от по-голяма стратегия за преговори и има определен резултат, към който се стремим, така че всеки шум, който възниква в хода на този процес, в повечето случаи се оказва възможност за покупка“, коментира още Парнел. „Фундаменталните показатели на пазара продължават да бъдат силни.“

Въпреки че настроенията са оптимистични след обявяването на „рамката“ на споразумението, ситуацията далеч не е приключила. В четвъртък датският премиер Мете Фредериксен оцени разговора на Тръмп и Рюте относно сигурността в Арктика като „добър и естествен“ и заяви, че страната ѝ е готова да проведе преговори със САЩ относно плана за противоракетна отбрана „Златен купол“. Тя обаче подчерта, че суверенитетът не подлежи на преговори.

„Кралство Дания желае да продължи конструктивния диалог със съюзниците си за това как да укрепим сигурността в Арктика, включително и с американския „Златен купол“, при условие че това се прави с уважение към нашата териториална цялост“, заяви Фредериксен.

Доходността по американските държавни ценни книжа остана почти без промяна в четвъртък. Тази по 10-годишните облигации спадна с по-малко от 1 базисен пункт до 4,251%, а по 30-годишните се понижи с над 2 базисни пункта до 4,844%. Доходността по 2-годишните ДЦК се повиши с повече от 1 базисен пункт до 3,612%.

Петролът поевтиня с около 2% до едноседмично дъно. Фючърсите на сорта Брент спаднаха с 1,81% до 64,06 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) загуби 2,08 на сто от стойността си и затвори на цена от 59,36 долара за барел.