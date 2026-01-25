IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Защо цена на златото над 5 хил. долара вече не е безумно предположение?

Доларът, геополитиката, поведението на централните банки, отказът на инвеститорите, които хеджират рискове, да продават подкрепят цените на благородните метали

14:58 | 25.01.26 г. 7
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Златото изпрати най-силната си седмица от паниката около пандемията през март 2020 г. насам. Ралито на цената на благородния метал обаче може би едва сега започва, пише Investing.com.

Цената на златото докосна интрадневен рекорд от 4966,93 долара за тройунция в петък. От началото на годината досега ръстът на цената достига 11%, а през 2025 г. беше 64% - най-доброто годишно представяне от 1979 г. насам.

Настоящият импулс прави това рали да изглежда като загрявка.

Goldman Sachs наля масло в огъня тази седмица, като повиши прогнозата си за цената на златото към края на годината до 5400 долара за тройунция. Екипът на банката за търговия със стоки, ръководен от Даан Струйвен и Лина Томас, посочва критична промяна: частните инвеститори, които купуват злато за хеджиране на макрополитически рискове, отказват да продават.

За разлика от предишните предпазни мерки, обвързани с конкретни събития – например избори, тези позиции са „по-малко гъвкави“, защото основните опасения (фискална устойчивост, доверие в долара, геополитически хаос) няма да изчезнат скоро.

„Виждаме рисковете пред нашата повишена прогноза за цената на златото като значително изкривени нагоре“, пише Goldman в бележка от 21 януари. Това е жаргонът на Уолстрийт за „това нещо може да отиде много по-далеч“.

Какво движи вълната

Три сили тласкат златото в тази непозната територия.

Първият фактор е, че доларът се изчерпва. Доларовият индекс спада с 8,8% от края на 2024 г. насам, което прави златото по-евтино за международните купувачи и подкопава доверието в световната резервна валута.

Свързани статии

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия – и последвалото му отстъпление, подчертават колко бързо може да се промени търговската политика на САЩ.

Европейските лидери не дишат съвсем спокойно. Някои анализатори повдигат въпроса дали Европа няма да се възползва от значителните американски активи, които притежава. Този сценарий би повишил цената на златото още повече.

Вторият фактор, който подкрепя цената на златото – централните банки усилено купуват. Централните банки на развиващите се пазари са закупили нетно 297 тона злато до ноември 2025 г., според Световния златен съвет.

Goldman Sachs очаква закупуването на средно 60 тона злато от централните банки на месец през 2026 г., тъй като страните продължават да диверсифицират валутните си резерви, за да се отдалечат от долара.

За първи път от десетилетия пазарната стойност на златото, държано от чуждестранни централни банки, надминава техните запаси от американски държавни ценни книжа, подчертават от банката.

Третият фактор е Федералният резерв. Пазарите предвиждат две намаления на лихвените проценти през втората половина на 2026 г. Данните за инфлацията в САЩ, публикувани в четвъртък, са в съответствие с очакванията, което затвърждава мнението, че ръстът на потребителските цени се забавя, без да се принуждава Фед да предприема спешни действия.

По-ниските лихви намаляват алтернативните разходи за държане на злато, което не носи доходност. Западни борсово търгувани фондове (ETF-и) са увеличили притежанията си с приблизително 500 тона от началото на 2025 г. Това надминава прогнозите, основани единствено на очакванията за намаление на лихвите.

При среброто ситуацията е още по-гореща.

Ако златото поскъпва бързо, то среброто спринтира. Цената на белия метал скочи с близо 3% в петък до 99 долара за тройунция, което е нов пазарен рекорд.

През последната година среброто поскъпва с над 180% - това е почти три пъти повече спрямо доходността на златото. Майкъл Уидмър от Bank of America прогнозира, че среброто може да достигне между 135 и 309 долара за тройунция през 2026 г.

Тази горна цел може да звучи абсурдно, ако не се отчетат структурните сили на пазара. Институтът за сребро отчита пета поредна година на структурен пазарен дефицит, в която търсенето надвишава предлагането.

Недостигът не е само свързан с инвестиционното търсене. Среброто е от решаващо значение за слънчевите панели, компонентите за центрове за данни с изкуствен интелект, електрониката и електромобилите. Затягащият се контрол върху износа от страна на Китай засилва натиска върху предлагането.

(Продължава на следващата страница)

Последна актуализация: 15:00 | 25.01.26 г.
инвестиции в злато пазар на злато търговия със злато
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 3 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 1 час
Относно златото и среброто когато цените им се сринаха съответно с 50 и 70.пр. през 2011-2013 банките вече бълваха хартиики от края на 2008. А когато банките спряха да бълват хартиики през 2022 цената на златото и среброто излетяха. Това се нарича мания, която както се вижда в 50 годишната графика на златото е периодична. Огромни скокове и големи спадове. Нищо ново, както на всеки един пазар
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 0 rate down comment 0
evlogi
преди 1 час
До: ПиронЕ, за наш късмет ти си тук, за да ни осведомиш за основните причини...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 2 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 1 час
До: Bobo11.."растеж в стойността на реалните активи, всъщност те не растат, а намалява стойността на хартийките....биткойна е сринат с 30 + пр. от пика му спрямо долара. Имотите в 28 от 30 най големи градове в сащ са със спад на цените до 30 пр. Тоест хартииките поскъпват спрямо реални активи като биткойн и имоти. Ако не ти трябват хартиики ми ги дай, нямам против да ги взема. Относно златото и среброто когато цените им се сринаха съответно с 50 и 70.пр. през 2011-2013 банките вече бълваха харт
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 1
Bobo11
преди 1 час
Липсата на доверие в хартиените пари, невъзможността за постигане на каквато и да е дисциплина води до растеж в стойността на реалните активи, всъщност те не растат, а намалява стойността на хартийките, които ги измерват, и които хартийки за съжаление вече не струват нищо или почти нищо. Когато държа банкнота, трябва да имам доверие в издателя й, сега такова доверие липсва и така е навсякъде. Инфлация в двуцифрени стойности ежегодно води до това.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 3 часа
"Защо цена на златото над 5 хил. долара вече не е безумно предположение" да, не е безумно предположение, но въпросът е колко е устойчиво това увеличение?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 17 rate down comment 1
Пирон
преди 4 часа
Удобно са пропуснали основните причини, компрометирането на СУИФ-та и замразяването на активи.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още