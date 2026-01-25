Защо цена на златото над 5 хил. долара вече не е безумно предположение?

Златото изпрати най-силната си седмица от паниката около пандемията през март 2020 г. насам. Ралито на цената на благородния метал обаче може би едва сега започва, пише Investing.com.

Цената на златото докосна интрадневен рекорд от 4966,93 долара за тройунция в петък. От началото на годината досега ръстът на цената достига 11%, а през 2025 г. беше 64% - най-доброто годишно представяне от 1979 г. насам.

Настоящият импулс прави това рали да изглежда като загрявка.

Goldman Sachs наля масло в огъня тази седмица, като повиши прогнозата си за цената на златото към края на годината до 5400 долара за тройунция. Екипът на банката за търговия със стоки, ръководен от Даан Струйвен и Лина Томас, посочва критична промяна: частните инвеститори, които купуват злато за хеджиране на макрополитически рискове, отказват да продават.

За разлика от предишните предпазни мерки, обвързани с конкретни събития – например избори, тези позиции са „по-малко гъвкави“, защото основните опасения (фискална устойчивост, доверие в долара, геополитически хаос) няма да изчезнат скоро.

„Виждаме рисковете пред нашата повишена прогноза за цената на златото като значително изкривени нагоре“, пише Goldman в бележка от 21 януари. Това е жаргонът на Уолстрийт за „това нещо може да отиде много по-далеч“.

Какво движи вълната

Три сили тласкат златото в тази непозната територия.

Първият фактор е, че доларът се изчерпва. Доларовият индекс спада с 8,8% от края на 2024 г. насам, което прави златото по-евтино за международните купувачи и подкопава доверието в световната резервна валута.

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия – и последвалото му отстъпление, подчертават колко бързо може да се промени търговската политика на САЩ.

Европейските лидери не дишат съвсем спокойно. Някои анализатори повдигат въпроса дали Европа няма да се възползва от значителните американски активи, които притежава. Този сценарий би повишил цената на златото още повече.

Вторият фактор, който подкрепя цената на златото – централните банки усилено купуват. Централните банки на развиващите се пазари са закупили нетно 297 тона злато до ноември 2025 г., според Световния златен съвет.

Goldman Sachs очаква закупуването на средно 60 тона злато от централните банки на месец през 2026 г., тъй като страните продължават да диверсифицират валутните си резерви, за да се отдалечат от долара.

За първи път от десетилетия пазарната стойност на златото, държано от чуждестранни централни банки, надминава техните запаси от американски държавни ценни книжа, подчертават от банката.

Третият фактор е Федералният резерв. Пазарите предвиждат две намаления на лихвените проценти през втората половина на 2026 г. Данните за инфлацията в САЩ, публикувани в четвъртък, са в съответствие с очакванията, което затвърждава мнението, че ръстът на потребителските цени се забавя, без да се принуждава Фед да предприема спешни действия.

По-ниските лихви намаляват алтернативните разходи за държане на злато, което не носи доходност. Западни борсово търгувани фондове (ETF-и) са увеличили притежанията си с приблизително 500 тона от началото на 2025 г. Това надминава прогнозите, основани единствено на очакванията за намаление на лихвите.

При среброто ситуацията е още по-гореща.

Ако златото поскъпва бързо, то среброто спринтира. Цената на белия метал скочи с близо 3% в петък до 99 долара за тройунция, което е нов пазарен рекорд.

През последната година среброто поскъпва с над 180% - това е почти три пъти повече спрямо доходността на златото. Майкъл Уидмър от Bank of America прогнозира, че среброто може да достигне между 135 и 309 долара за тройунция през 2026 г.

Тази горна цел може да звучи абсурдно, ако не се отчетат структурните сили на пазара. Институтът за сребро отчита пета поредна година на структурен пазарен дефицит, в която търсенето надвишава предлагането.

Недостигът не е само свързан с инвестиционното търсене. Среброто е от решаващо значение за слънчевите панели, компонентите за центрове за данни с изкуствен интелект, електрониката и електромобилите. Затягащият се контрол върху износа от страна на Китай засилва натиска върху предлагането.

