SOFIX отчита спад от 1,4% след понижение на "Доверие обединен холдинг" с 8,5%

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете дневен спад от 1,4% до 1385,46 пункта.

Осем от акциите, включени в индекса, реализираха понижения на цените. Най-силно поевтиняха книжата на "Доверие обединен холдинг" АД - с 8,51% до 7,1 евро, "Смарт Органик" АД с 3,37% до 17,2 евро, "Химимпорт" АД с 3,33% до 0,58 евро, "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) с 3,16% до 1,84 евро, "Софарма" АД с 1,07% до 1,85 евро.

С ръстове сред 15-те в SOFIX затвориха 5 акции, като тези на "Елана Агрокредит" АД поскъпнаха с 1,83% до 0,555 евро, на "Сирма груп холдинг" АД - с 0,78% до 1,3 евро, и на "Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) АДСИЦ - с 0,74% до 2,74 евро.

Дневният оборот на борсата достигна 2,1 млн. евро. С най-голям оборот сред акциите е "ВЕИ Инвест холдинг" АД с 555 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 185 хил. евро, "Софарма трейдинг" АД с 67 хил. евро, "Софарма" АД с 67 хил. евро и "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД с 51 хил. евро.

Най-много сделки се сключиха с акциите на "Доверие обединен холдинг" АД - 121, "Софарма Трейдинг" АД - 74, и "Софарма" АД - 62.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа