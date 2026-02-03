Облекчаването на напрежението около Иран тласка цената на петрола надолу*

Цената на „черното злато“ се понижава за трети пореден ден на фона на намаляващите геополитически рискове и търсенето на яснота от страна на инвеститорите относно търговското споразумение между САЩ и Индия, което може да наложи на южноазиатската страна да намали вноса на руски суров петрол на по-ниски цени, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,56% до 65,93 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,53% до 61,81 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран за ново ядрено споразумение могат да започнат в рамките на няколко дни, след като Техеран даде сигнал, че е готов да се ангажира с тях.

От друга страна, Тръмп заяви, че ще отмени митата върху Индия в замяна на споразумение, че премиерът Нарендра Моди ще спре да купува руски петрол. Доставките на суров петрол от Москва до индийските пристанища са спаднали до най-ниското ниво от повече от три години, което допринася за нарастващия обем на непродадени барели, обхванати от санкции, в целия свят.

Цената на „черното злато“ отбеляза ръст миналия месец въпреки широко разпространените опасения, че пазарът е изправен пред глобален излишък, като цените бяха подкрепени от геополитическите опасения и прекъсвания на някои доставки, включително от Казахстан. В понеделник обаче възстановяването се забави, тъй като петролът беше засегнат от значителен спад в цените на суровините, особено на металите. Поскъпването на американския долар допълнително затрудни пазара на суровини.

„Слабостта в последващото развитие отразява колко бързо бяха разгърнати бичи позиции“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в брокерската компания Phillip Nova в Сингапур. „След като геополитическите заплахи в момента са затихнали, инвеститорите се върнаха към нагласата за пазар с излишък на петрол“, добави тя.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.