Amundi започва обратно изкупуване на акции за 500 млн. евро на фона на силната печалба

Amundi - най-големият мениджър на активи в Европа, отчете печалба преди данъци за четвъртото тримесечие, която надмина очакванията на анализаторите, и заяви, че се възползва от инвеститорите, които се стремят да диверсифицират дейността си, отдалечавайки се от активи, деноминирани в щатски долари.

Фирмата също така обяви обратно изкупуване на акции на стойност 500 млн. евро, което ще започне на 4 февруари и ще бъде разпределено за период от около година, информира Bloomberg.

Притокът на клиенти е бил обусловен от търговията на дребно и дистрибуторите от трети страни, докато търсенето от Азия също е било силно, посочва главният изпълнителен директор Валери Бодсон.

„Инвеститорите първоначално се стремяха да намалят експозицията си към долара и американските активи, като купуваха злато“, заяви по време на конферентен разговор с журналисти. „Сега наблюдаваме тази тенденция на диверсификация към европейски активи, но също и към развиващи се страни като Индия. И това очевидно е положително за Amundi“, заключва Бодсон.

Въпреки това нетните входящи потоци в размер на 20,9 млрд. евро изостават от очакваните от анализатори 22,7 млрд. евро.

Търканията между американския президент Доналд Тръмп и традиционните съюзници на САЩ, включително последният спор с европейските страни за контрола върху Гренландия и постоянните заплахи на президента за въвеждане на нови или по-високи мита, оказват натиск върху решенията на инвеститорите относно разпределението на активите. Пренасочването към Европа и развиващите се пазари се обуславя и от въпроси относно бъдещата политика на Федералния резерв.

Коригираната печалба преди данъци на Amundi достига 519 млн. евро за тримесечието, което е с 12% повече спрямо същия период на предходната година. Анализатори, анкетирани от Bloomberg, очакваха 481 млн. евро.

Стойността на активите под управление се е увеличила до 2,38 трлн. евро, което е с 2,7% повече спрямо предходното тримесечие и засенчва очакванията на анализаторите за 2,35 трлн. евро.

Коригираната нетна печалба през четвъртото тримесечие възлиза на 376 млн. евро, което е малко по-малко спрямо резултата през същото време на предходната година. Миналата година фирмата беше засегната от извънредния данък върху големите компании, въведен във Франция.

Amundi получи и нови правомощия в пенсионните услуги, включително като беше избрана да управлява една трета от активите на новия пенсионен план на Ирландия.

Миналият ноември компанията представи нови финансови цели до 2028 г. Тя заяви, че планира да върне поне 65% от нетната печалба на акционерите през следващите години и да поддържа съотношението разходи-приходи под 56%.