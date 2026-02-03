С понижение от 0,65% SOFIX отбеляза четвърти пореден спад

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчита четвърта поредна губеща сесия, като във вторник се понижи с 0,65% до 1 346 пункта.

Най-резки понижения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на индекса отбелязаха "Доверие обединен холдинг" АД със спад от 6,1% до 6,46 евро, "Химимпорт" АД с 3,92% до 0,49 евро, ПИБ АД с 2,92% до 3,32 евро, "Уайзър Технолоджи" АД с 2,88% до 2,7 евро, ЦКБ АД с 1,09% до 1,82 евро и други.

Най-силни ръстове записаха "Сирма груп холдинг" АД с повишение от 1,61% до 1,26 евро, "Шелли груп" ЕД с 1,17% до 69 евро, "Елана Агрокредит" АД с 0,92% до 0,55 евро и други.

Оборотът във вторник възлезе на 1,07 млн. евро.

Най-голям оборот сред емисиите акции беше реализиран с книжа на "Софарма" АД – 141 хил. евро, "Шелли груп" ЕД – 134 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД – 131 хил. евро, "Уайзър Технолоджи" АД – 85 хил. евро, и ПИБ АД – 40 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Доверие обединен холдинг" АД с 99, "Софарма" АД с 54, ПИБ АД с 50, "Шелли груп" ЕД с 42 и "Сирма груп холдинг" АД с 27.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.