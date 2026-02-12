Трейдър: На "Скрития модел на Марков" и "Монте Карло" принадлежат финансовите пазари

Опасно е да мислим, че технологията е по-умна от нас – не трябва да използваме изкуствения интелект като съветник, а като инструмент, за да се ориентираме на финансовите пазари. Това мнение изказа икономистът и трейдър Мартин Донев в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Бъдещето принадлежи на количествените трейдъри, които умеят да боравят с модели като "Скрития модел на Марков" и метода "Монте Карло", посочи той.

Трейдърът подчерта, че динамиката на съвременните финансови пазари вече не се диктува единствено от фундаментален анализ, а от сложни математически алгоритми и изкуствен интелект. „AI вече не е просто експеримент, а мощен инструмент, който превъзхожда човешките способности в обработката на данни“, коментира Донев.

Той обясни, че „Скритият модел на Марков“ е алгоритъм, който търси закономерности зад привидния хаос на пазара. „Още от заглавието се разбира, че той търси нещо скрито и нещо скрито намира – именно тези скрити състояния на пазара“, поясни Донев по какъв начин този инструмент помага на инвеститорите да идентифицират дали пазарът е във високо волатилно или ниско волатилно състояние.

Що се отнася до методът „Монте Карло“, трейдърът напомни, че той създава хиляди симулации на цената, които оформят вероятностен диапазон. „Не е важно колко сценария пускаме, важно е какви данни подаваме на този алгоритъм. Трябва да са много качествени и да са за възможно по-дълъг период“, съветва Донев.

По думите му анализът на индекса S&P 500 показва балансиран модел, но при NASDAQ се наблюдава специфично разтваряне на „ножицата“ между хардуерните и софтуерните компании. Той напомни, че тази тенденция е осезаема от лятото на 2025 г. и се засили след появата на нови AI агенти.

„Когато има треска за злато, най-много се взимат лопатите - който предлага лопатите, е най-успешният бизнес. Хардуерът е именно това“, каза още трейдърът и заяви, че докато капиталът се насочва към хардуерни гиганти като Nvidia, софтуерният сектор остава притиснат от високите лихви, въпреки че компании като Salesforce вече изглеждат на „изключително добра цена“.

Донев смята, че перспективите за NASDAQ остават позитивни с очакван ръст от 18-20% от настоящите нива, но предупреди, че пазарът може да премине през период на корекция. По думите му тревогите идват основно от инфлацията и доходността по облигациите на САЩ, като рязък спад на инфлацията може да означава, че „не сме се справили с нея, ами се насочваме към рецесия“, което би могло да стресне инвеститорите временно.

Трейдърът отбеляза, че вместо бягство от пазара, се наблюдава секторна ротация, при която инвеститорите балансират позициите си и отново залагат на индустрията и хардуера. „С очакваните огромни инвестиции в изкуствен интелект през 2026 г., технологичният сектор остава фундаментално силен, а софтуерните компании вероятно ще наваксат изоставането си веднага щом демонстрират ясна монетизация на своите продукти“, прогнозира той.

Материалът не е предпоставка за вземане на инвестиционно решение!

