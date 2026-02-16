През последната година доларът отслабва поради действията на американската администрация и новата икономическа философия във Вашингтон.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: До какво води слабият долар?

Паскал Желев, преподавател в УНСС:

Отслабването на долара не е случайно, а е част от стратегически завой в икономическата политика на САЩ. По-слабата валута повишава конкурентоспособността на американските компании, подпомага износа и реиндустриализацията. Това обаче влиза в противоречие с ролята на долара като глобална резервна валута, която се основава на доверие и институционална стабилност.

Нарастващият фискален дефицит и политическият натиск върху паричната политика водят до постепенна диверсификация на резервите. Така световната финансова система става по-фрагментирана и по-конкурентна.

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в BenchMark Finance:

Слабият долар през последната година не се дължи основно на лихвената политика, а на нарасналата несигурност около независимостта на Федералния резерв след политическия натиск от страна на Доналд Тръмп. Това подкопава доверието на инвеститорите и ги кара да се отдръпват от долара.

В същото време еврото се възприема като по-стабилна валута. По-евтиният долар подпомага американския износ, но създава дългосрочни рискове за финансовата стабилност и засилва пренасочването на капитали към Европа и Азия.

Климент Робев, пазарен анализатор в „Елана Трейдинг“:

Разпродажбата на американски дълг е единственият реален геополитически инструмент, с който Европа може индиректно да влияе на политиката на САЩ. Европа държи над 3,5 трилиона долара американски облигации и те могат да бъдат използвани като средство за натиск при преговори.

Ако обаче се стигне до масови продажби, това ще доведе до спад на цените, ръст на доходността и сериозни загуби за самите притежатели. Затова Европа няма интерес да продава, а по-скоро да използва този ресурс като стратегическа карта.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток":

По-слабият долар води до три основни ефекта. Първо, подпомага износа на американските компании, като прави стоките и услугите им по-достъпни за чуждестранни клиенти и подобрява резултатите им на международните пазари. Второ, подкрепя цените на суровини като петрол, злато и метали, които се търгуват в долари. Трето, създава валутни загуби за европейските инвеститори без хеджиране, тъй като при обезценка на долара стойността на активите им в евро намалява.

Иво Благоев, изпълнителен директор на „Астра Асет Мениджмънт“:

Отслабването на долара не е непременно драматично събитие, ако се случва постепенно. Исторически той се е търгувал и около 1,60 за евро без да срине икономиката на САЩ. Ако обаче умишлено се провежда политика за рязко обезценяване, това може да доведе до отлив на капитали, спад на доверието в американските облигации и натиск върху фондовите пазари.

Предвид ролята на долара като световна резервна валута, подобен процес би създал и глобални рискове. Умерено и плавно поевтиняване от 10-20% не би било проблем, но рязка девалвация би била опасна.

Още от коментарите вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.