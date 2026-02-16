„Трейс Груп Холд“ ще е третата българска компания, която ще се листне и във Франкфурт

Строителната компания „Трейс Груп Холд“ АД ще е третата българска компания, която ще листне акциите си за търговия и на Франкфуртската фондова борса, освен на Българската фондова борса (БФБ), съобщават от дружеството, като се позовават на решение на надзорния и управителния съвет.

„Надзорният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД възлага на и упълномощава управителния съвет да избере и сключи договор с консултант при извършване на всички необходими дейности във връзка с процедурата за търговия на акциите от капитала на дружеството на Франкфуртската фондова борса“, посочва се в съобщението, публикувано чрез БФБ-София.

За 24 февруари 2026 г. е насрочена първата търговска сесия на акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД във Франкфурт, като книжата ще бъдат премести за търговия на сегмента EuroBridge на БФБ-София.

Акциите на „Шелли груп“ ЕД се търгуват в Германия от 2021 г., като през 2024 г. бяха преместени на EuroBridge за едновременна търговия на БФБ и XETRA.

„Трейс Груп Холд“ отчете близо 377,7 млн. лева приходи на индивидуална основа за 2025 г. и почти 366,8 млн. лева разходи, като реализираната печалба възлиза на 9,8 млн. лева.

Предстои компанията да публикува консолидирания си отчет за последното тримесечие на 2025 г. в края на този месец.

В средата на миналата година дружеството разпредели по 0,4 лева брутен дивидент на акция от печалбата за 2024 г. Общата сума, изплатена на акционерите, възлиза на близо 9,7 млн. лева.

„Трейс Груп Холд“ АД се листна на БФБ-София през 2007 г., като набра над 22 млн. лева и заявен интерес за над 32 млн. лева заради оптимизма около членството на страната в Европейския съюз (ЕС) и инвестициите, финансирани с европейски средства.

Последвалата световна финансова криза, която не подмина БФБ, доведе до спад на цената на акциите на дружеството. Отделно дружеството направи и сплит точно в този период, като увеличи капитала си, оттам и броя на акциите, и намали цената им.

Компанията има регистрирани клонове в Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Румъния, Гърция и Украйна. Дружеството участва в строителството на някои отсечки на метрото в София, магистрали и пътища, жп инфраструктура, както навлезе и във високото строителство.

В последната година акциите на „Трейс Груп Холд“ поскъпват с 16,55%, а пазарната капитализация на дружеството достига 77,44 млн. евро, според данните на БФБ-София.

