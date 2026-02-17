Европейските индекси приключиха на зелено след нова порция икономически данни

Повечето европейски пазари отбелязаха положителна сесия във вторник, като паневропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,47% до 621,43 пункта, предаде CNBC.

Германският показател DAX се повиши с 0,82% до ниво от 25 005,34 пункта, а френският измерител САС 40 добави 0,54% до ниво от 8361,46 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 отбеляза ръст от 0,79% до 10 556,17 пункта.

Британската лира поевтиня с 0,5% спрямо зелените пари до ниво от около 1,356 паунда за долар, след като докладът за пазара на труда във Великобритания показа, че броят на заетите е спаднал с 0,4% на годишна база до 30,3 млн. през януари 2026 г.

Това са със 134 хил. по-малко служители в сравнение с януари 2025 г. и с 11 хил. по-малко спрямо предходния месец. Междувременно равнището на безработица се е повишило до 5,2% през декември спрямо отчетените 5,1% месец по-рано.

След тези данни инвеститорите очакват две понижения на лихвите от страна на Английската централна банка (АЦБ) през тази година, като вероятността за намаление през следващия месец вече е 75%.

По-рано стана ясно и че инфлацията в Германия е достигнала 2,1% през януари, което е ускорение спрямо отчетените 1,8% през предходния месец.

Тримесечните отчети останаха в центъра на вниманието на инвеститорите, като гигантите в минната индустрия Antofagasta и BHP Group публикуваха финансовите си резултати днес.

Акциите на BHP поскъпнаха с почти 0,8%, след като компанията отчете по-силна от очакваното печалба за първата половина на фискалната година.