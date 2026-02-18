Оптимизмът на инвеститорите за растежа в Европа достига рекордно високо ниво

Оптимизмът около икономическите перспективи на Европа достигна рекордни нива сред институционалните инвеститори, тъй като очакванията за фискална експанзия в Германия и увеличени разходи за отбрана засилват доверието в перспективите на континента, пише Euronews.

Според Европейското проучване на фондовите мениджъри на Bank of America (BofA) за февруари, публикувано във вторник, 74% от анкетираните очакват икономическият растеж в Европа да се ускори през следващите месеци - най-високото ниво в историята на изследването.

Това е осезаем ръст спрямо отчетените 67% през януари. Само 15% от фондовите мениджъри смятат, че икономиката ще остане в застой при 23% през предходния месец. На нетна база 96% от европейските инвеститори не очакват рецесия в Европа.

Германските стимули като ключов катализатор

Позитивната перспектива до голяма степен се основава на фискалните планове на Германия. Около 63% от анкетираните посочват германските фискални стимули като основен катализатор за по-силен европейски растеж, докато 22% изтъкват увеличените разходи на Европейския съюз (ЕС) за отбрана.

Общо 59% смятат, че германската фискална политика и разходите на ЕС за отбрана ще позволят на Европа да се отдели от глобалните тенденции в растежа и политическата динамика в САЩ.

„Ефектът от германските фискални стимули вече започва да се проявява в макроикономическите данни“, заяви Андреас Брукнер, инвестиционен стратег в Bank of America.

Подобряването на перспективите контрастира с нарастващите опасения относно икономиката на САЩ.

По-слаби очаквания за САЩ

Настроенията към Съединените щати са се влошили, показва проучването. Почти половината от европейските инвеститори (48%) очакват американската икономика да навлезе във фаза на стагнация през следващите месеци, спрямо 44% през януари.

Делът на тези, които очакват ускоряване на растежа в САЩ, е намалял до 33% от 36%.

Отслабващият пазар на труда и потребителското търсене в САЩ се посочват като основен риск за глобалния растеж от 44% от анкетираните, докато 41% определят политиката на администрацията на Доналд Тръмп като ключов риск.

Силна увереност в европейските акции

Инвеститорите остават преобладаващо позитивни към европейските акции. На нетна база 89% виждат потенциал за ръст на този клас активи през следващите 12 месеца, макар че това е спад спрямо 97% през януари.

Повишенията в прогнозите за печалбите се възприемат като най-вероятния двигател на растежа, посочени от 89% от участниците в сравнение със 77% през предходния месец.

Мнозинство (63%) очакват европейските акции умерено да изпреварят американските през следващата година, докато 22% предвиждат значително превъзходство. По-малко от 10% очакват сходно или по-слабо представяне спрямо САЩ.

30% от анкетираните - най-големият дял - очакват индустриалният сектор да бъде най-добре представящият се през следващите 12 месеца - рязко увеличение спрямо 5% през януари.

Следват материалите с 19%. И въпреки силното поскъпване, 56% все още смятат европейските банки за привлекателни, макар че това е спад спрямо отчетените 64% миналия месец. 26% вече очакват секторът да остане в застой.

Германия остава най-предпочитаният фондов пазар в Европа, докато Франция е най-слабо предпочитаният, отчитат още от BofA.