SOFIX се повиши с 0,21% в сряда при спокойна търговия на БФБ

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с 0,21% в сряда до 1355,98 пункта.

По-широкият индекс BGBX40 нарасна с 0,19% до 229,34 пункта, индексът BGTR30 добави 0,09% до 1102,69 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,19% до 124,77 пункта.

Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад в сесията – с 0,16% до 230,36 пункта.

Сесията протече спокойно, като оборотът на борсата достигна малко под 1,1 млн. евро. Над 1 млн. евро от него се формираха от сделки с инструментите, търгувани на основен пазар.

На първо място по оборот са акциите на „Сирма Груп Холдинг“ с близо 180,9 хил. евро, следвани от „Еврохолд България“ със 103,55 хил. евро, „Шелли груп“ ЕД с почти 17,5 хил. евро, „Доверие Обединен Холдинг“ с над 15,8 хил. евро и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с над 15,1 хил. евро.

„Сирма Груп Холдинг“ е и най-търгуваната акция с 36 сделки, следвана от „Илевън Кепитъл“ и „Първа инвестиционна банка“ с по 19, „Доверие Обединен Холдинг“ със 17, „Шелли груп“ с 16 и „Неохим“ с 15.

От акциите в състава на SOFIX тези на „Доверие Обединен Холдинг“ поскъпват най-силно, с 2,35%, следвани от „Софарма“ с 1,85% и „Смарт Органик“ с 1,16%. Същевременно акциите на „Еврохолд България“ са най-губещите от индекса със спад от 1,8%, следвани от „Уайзър Технолоджи“ с 1,5% и ФНИБ с 0,75%.

От индекса BGBX40 най-силно поскъпват акциите на „Неохим“ – с 5,83%, следвани от „Софарма трейдинг“ с 4%, „Доверие Обединен Холдинг“ с 2,35%, „Корадо-България“ с 1,94%. Най-губещи от индекса са акциите на „Илевън Кепитъл“ със спад от 2,17%, следвани от „Трейс Груп Холд“ с 2,17%.

От акциите в състава на beamX тези на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 5,63%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 2,27%. Същевременно акциите на „Пейсера България“ поевтиняват с 16%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 0,75%.