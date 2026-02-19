Цената на петрола отбеляза най-резкия си скок от октомври поради опасенията около Иран*

Цената на петрола се стабилизира след най-големия си дневен ръст от октомври насам, след като се появи информация, че американска военна интервенция в Иран може да настъпи по-рано от очакваното, предава Bloomberg.

Сортът Брент се задържа на цена над 70 долара за барел, след като в сряда поскъпна с 4,3%, а американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се търгува на ниво от малко над 65 долара.

Axios съобщи, че потенциална военна операция на САЩ вероятно ще продължи няколко седмици и че правителството на Израел настоява за сценарий, насочен към смяна на режима в Ислямската република.

Евентуална война би застрашила доставките от региона, който произвежда около една трета от световния петрол. Въпреки това американският президент Доналд Тръмп рискува да разгневи избирателите преди междинните избори тази година, ако скокът в цените на „черното злато“ доведе до поскъпване на бензина на бензиностанциите.

Досега преговорите между страните са безрезултатни, като Техеран съобщи, че е постигнато „общо споразумение“ с Вашингтон по условията на потенциална ядрена сделка, а американски представител заяви, че иранските преговарящи ще се върнат в Женева с ново предложение след две седмици. САЩ обявиха и визови ограничения за ирански служители и мениджъри във връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите в страната.

„Неуспехът да се разрешат основните спорни въпроси продължава да накланя везните в полза на поредна военна конфронтация“, посочват анализаторите от RBC Capital Markets.

Междувременно запасите от „черно злато“ в САЩ са спаднали с 609 хил. барела през миналата седмица, според доклад на Американския петролен институт. Официалните данни се очакват по-късно в четвъртък.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.