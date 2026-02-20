Южнокорейският индекс Kospi с нов рекорд за втора поредна сесия

Южнокорейският индекс Kospi достигна рекордно високо ниво за втори пореден ден в петък, подкрепен от ръстовете при производителите на чипове и отбранителната промишленост, предаде CNBC.

Бенчмаркът скочи с 2,31% до ниво от 5808,53 пункта. Акциите на водещите компании в индекса SK Hynix и Hanwha Aerospace поскъпнаха със съответно 6,15% и 8,09%.

Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се понижи с 0,58% до ниво от 1154 пункта.

Другите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 1,12% до 56 825,7 пункта, а по-широкият показател Topix - с 1,13% до 3808,48 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че производствената активност в Япония остава в зона на растежа за трети пореден месец благодарение на стабилното производство.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в производството на au Jibun Bank се повишава до 52,8 пункта от отчетените през януари 51,5 пункта. При услугите показателят нараства до 53,8 пункта - най-високото ниво от май 2024 г., а съставният измерител се увеличава до 53,8 пункта от предходните 53,1 пункта.

Отделен доклад показа, че ключовият показател за инфлацията в Япония се е охладил до най-бавния си темп от две години. Потребителските цени, без да се включват пресните храни, са нараснали с 2% на годишна база през януари. Това е най-малкият ръст от януари 2024 г., съобщи Министерството на вътрешните работи и комуникациите. Резултатът съответства на средната прогноза на икономистите и е отбелязан след увеличение от 2,4% през предходния месец.

Показателят, който изключва и енергоносителите, за да отрази базовата инфлация, се е повишил с 2,6% или значително над целта от 2% на Японската централна банка. Общата инфлация, която включва всички компоненти, се е забавила до 1,5%, слизайки под 2% за първи път от март 2022 г.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 затвори с леко понижение до ниво от 9081,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 1,1% до 26 413,35 пункта, повлечен от технологичните акции. Пазарите в континентален Китай бяха затворени заради новогодишните чествания в страната.