Петролът поскъпва, докато инвеститорите оценяват шансовете за ядрена сделка с Иран*

Цената на петрола се повишава във вторник, докато инвеститорите оценяват вероятността за сключване на споразумение по иранската ядрена програма. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че предпочита дипломатическо решение, но предупреди за последствия, ако не бъде постигнато споразумение, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,69% до 71,98 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,71% до 66,78 долара за барел.

Тръмп заяви в публикация в социалната мрежа Truth Social, че предстои „много лош ден“ за Техеран, ако не бъде постигнато споразумение, и отхвърли информациите, че Пентагонът се притеснява, че продължителна военна кампания може да се окаже трудна.

Преговорите по ядреното споразумение ще бъдат възобновени в четвъртък в Женева, като се очаква специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф да се срещне отново с иранския външен министър Абас Арагчи.

Опасенията от последствията от американски удар срещу Иран допринесоха за поскъпването на фючърсите през тази година въпреки очакванията за глобален излишък. Американските военни сили вече се струпват в Близкия изток, а в понеделник Държавният департамент нареди евакуацията на част от служителите от посолството си в Бейрут.

„Петролните пазари са в режим на изчакване на новини около ситуацията в Иран, като се проявява здрав скептицизъм към всякакви реторики за деескалация“, заяви Саул Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee. „Натрупването на американски военни сили е добавило рискова премия от около 10 долара на барел към цените“, каза той.

Всяко прекъсване от страна на Техеран на корабоплаването през Ормузкия проток остава основен фокус за петролния пазар, ако САЩ предприемат военна акция. Танкери, превозващи суров нефт и втечнен природен газ, преминават ежедневно през тесния воден път, за да доставят товари на клиенти по целия свят.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.