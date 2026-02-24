По-ниските от очакваното мита на Тръмп оцветиха европейските пазари в зелено

Европейските пазари затвориха предимно с ръстове във вторник, докато инвеститорите преценяваха новата глобална търговска обстановка след последните промени на американския президент Доналд Тръмп по отношение на митата, предаде CNBC.

Паневропейският Stoxx 600 приключи борсовата сесия с повишение от 0,33% до 629,79 пункта, обръщайки по-ранните загуби, като регионалните пазари отбелязаха разнопосочни резултати.

Германският показател DAX нарасна с 0,12% до ниво от 25 021,65 пункта, а френският измерител САС 40 се повиши с 0,26% до ниво от 8519,21 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се покачи леко до 10 680,59 пункта.

Автомобилната индустрия - един от секторите, които са най-чувствителни към митата и експортната политика, бе начело на ръстовете.

Регионалните акции приключиха сесията в понеделник с понижения, след като световните пазари реагираха на заплахата на Тръмп да въведе нов, всеобщ 15% глобален данък върху вноса в САЩ с незабавен ефект. Президентът първоначално обяви планове за налагане на 10% мито върху глобалния внос, преди да повиши тази ставка „до напълно допустимото и юридически проверено ниво от 15%“. Когато обаче таксата влезе в сила във вторник, тя беше в размер на 10%.

Всичко това се случи, след като в петък Върховният съд на САЩ отмени по-голямата част от митата на Тръмп, обявени миналата година, с мотива, че е превишил правомощията си.

Не е ясно дали новите налози ще се прилагат за Великобритания, която беше първата страна, сключила търговско споразумение с Вашингтон миналата година, след като Тръмп разкри режима си на т. нар. „реципрочни“ мита.

Все пак европейските лидери изразиха загриженост относно новите мита на Тръмп, като сигнализираха, че те могат да представляват заплаха за търговските споразумения със САЩ. В понеделник Европейският парламент (ЕП) обяви, че е преустановил работата по ратифицирането на търговското споразумение между САЩ и ЕС, договорено миналото лято.