Напрежението около Иран отново тласка цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава в сряда, докато инвеститорите преценяват шансовете за сключване на ядрено споразумение между САЩ и Иран, а разполагането на американски сили в Близкия изток държи пазара в напрежение, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,62% до 71,21 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,69% до 66,08 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в речта си във вторник, че Иран работи за възстановяване на ядрената си програма, което подхрани спекулациите, че той се готви за военни действия.

„Предпочитам да реша този проблем чрез дипломация, но едно е сигурно: никога няма да позволя на най-големия спонсор на тероризма в света, какъвто безспорно е Иран, да притежава ядрено оръжие“, посочи държавният глава.

Техеран твърди, че ядрената му програма е с мирни цели и отрича, че се стреми да придобие оръжия. По време на речта си пред Конгреса на САЩ Тръмп повтори предишни коментари, че ядрената програма на режима е „унищожена“ при ударите през юни миналата година, насочени срещу три съоръжения.

Петролният пазар реагира чувствително на новините, свързани с потенциален конфликт, като фючърсите отбелязаха ръст в началото на годината въпреки широко разпространените очаквания, че нарастващото предлагане ще окаже натиск върху цените.

Външният министър на САЩ Марко Рубио и директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) информираха във вторник висши законодатели за ситуацията с Иран, тъй като военното разполагане подхрани спекулациите за атака. САЩ разпоредиха най-голямото военно струпване в Близкия изток от 2003 г., включително на два самолетоносача. Вашингтон добавя още повече ресурси в региона, разполагайки 12 стелт изтребителя F-22 в Израел, според CNN, която цитира представител на Министерството на отбраната.

Ако враждебните действия ескалират, Техеран може да отвърне, като прекъсне корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминава около една четвърт от световната търговия с петрол по море. Танкери, превозващи втечнен природен газ, също преминават през тесния воден път, разделящ Иран и Арабския полуостров.

„Докато оставаме в тази сфера на несигурност, цените на петрола са по-податливи на риск от повишение при всяка новина от преговорите между САЩ и Иран“, коментира Саманта Хартке, ръководител на пазарния анализ за Северна и Южна Америка във Vortexa Ltd. „Нашето мнение е, че продължително прекъсване е малко вероятно, като се има предвид тежкият ефект, който това ще има върху търговските потоци и приходите на Иран“, добави тя.

Следващият кръг от преговорите по ядрената програма между САЩ и Иран е насрочен за четвъртък в Женева. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф ще се срещне отново с иранския външен министър Абас Арагчи.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.