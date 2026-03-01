Акция на седмицата: „Сирма Груп Холдинг“ АД

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
10:27 | 01.03.26 г.
Снимка: БФБ АД
Снимка: БФБ АД

„Сирма Груп Холдинг“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

На 24 февруари 2026 г. акциите на „Сирма Груп Холдинг“ бяха преместени за търговия на сегмента EuroBridge на Българската фондова борса (БФБ) и започна търговията им и на Франкфуртската фондова борса.

Така дружеството стана второто българско, търгувано едновременно на борсите в България и Германия, след „Шелли груп“ ЕД.

И ако до този момент акциите на компанията поскъпваха, тази седмица те отстъпиха от този тренд и поевтиняха, въпреки листването във Франкфурт. За седмицата на БФБ акциите на „Сирма Груп Холдинг“ изтриват над 12% след 8% спад само в сесията в петък, а във Франкфурт – над 8%, след като търговията там започна от цена от 1,32 евро на акция и завърши в петък на ниво от 1,21 евро.

На германската борса за четирите дни търговия се изтъргуваха близо 28 900 акции на компанията при оборот в размер на над 37,7 хил. евро.

За цялата година обаче акциите на дружеството поскъпват със 130% на БФБ, а пазарната капитализация надвишава 67,67 млн. евро.

Последна актуализация: 10:49 | 01.03.26 г.
Българска фондова борса Сирма Груп Холдинг АД акция на седмицата
