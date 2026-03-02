Европейските борси затвориха с резки спадове в първата сесия след началото на войната в Иран

Европейските акции приключиха първата сесия след началото на войната в Близкия изток с резки спадове заради опасенията около петролните и газови пазари и инфлацията.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори с понижение от 1,61% до 623,62 пункта.

В Германия DAX изтри 2,56% до 24 638 пункта, във Великобритания FTSE 100 спадна с 1,2% до 10 780,11 пункта, а във Франция CAC 40 – с 2,17% до 8394,32 пункта.

Норвежките износители на петрол и газ Vår Energi и Equinor се възползват от конфликта, като акциите им поскъпват със, съответно, 6% и 8% заради опасенията за енергийните доставки.

Европейските акции в отбранителния сектор затвориха смесено. Британската BAE Systems добави 6% към пазарната си оценка, докато шведският производител на изтребители Saab отписа 0,5%.

Акциите на италианската група Leonardo поскъпнаха с близо 3%, на германската Renk – с над 3%, докато на италианската аерокосмическа компания Avio поевтиняха с 1%.

Пазарните оценки на компаниите, свързани със сектора на пътуванията и туризма, се сринаха заради глобалните сътресения при пътуванията. Войната блокира хиляди туристи в Близкия изток, а авиокомпаниите и круизните компании променят маршрути и отменят планирани полети и пътувания.

Carnival PLC, англо-американският оператор на круизни линии, изгуби 8% от пазарната си оценка, а International Consolidated Airlines – над 5%. Акциите на TUI AG поевтиняха с близо 10%, а на германският авиопревозвач Lufthansa – 5%.

Ударите срещу Иран убиха върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей, като САЩ и Израел призоваха иранските граждани да се възползват от възможността да свалят режима, припомня CNBC.

Иран предприе ответни удари срещу американски бази в региона на Близкия изток. Четирима американски военнослужещи са загинали в конфликта дотук. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в понеделник, че се очакват още американски жертви.

Генералът от военновъздушните сили на САЩ Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, подчерта по време на брифинг, че това няма да бъде „еднократна операция за една нощ“ и ще има „допълнителни загуби“.

Цените на петрола продължиха да се покачват в понеделник, тъй като трейдърите с опасяват, че ще има продължително прекъсване на корабоплаването в Ормузкия проток. Международните цени на суровия петрол Brent достигнаха нов 52-седмичен връх.

Американските акции и пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион също се сринаха в понеделник.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар лобират пред съюзници да им помогнат да убедят Тръмп да съкрати войната и да се сложи край на конфликта по дипломатически път с помощта на широка коалиция, съобщава Bloomberg. САЩ и Иран обаче декларират, че няма да преговарят.

ОАЕ са поискали помощ от съюзниците си със среднообхватна противовъздушна отбрана, а Катар е поискал помощ за противодействие на атаки с дронове, които се очертават като по-голяма заплаха от балистичните ракети, според източници на агенцията. Запасите на Катар от ракети прехващачи Patriot ще стигнат за четири дни при сегашното темпо на използване, според вътрешен анализ, видян от Bloomberg News.

Президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал-Нахаян и катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани проведоха телефонни разговори с редица европейски лидери през последните дни, включително с Киър Стармър от Великобритания, Еманюел Макрон от Франция и Фридрих Мерц от Германия.