Опасенията около войната с Иран отново потопиха индексите на Wall Street

Щатските индекси приключиха сесията с понижения на фона на нарастващия страх сред инвеститорите относно конфликта в Близкия изток и ескалиращата война с Иран, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,83% до 48 501,27 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа спад от 0,94% до 6816,63 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете понижение от 1,02% до 22 516,69 пункта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви минути преди края на редовната търговия на Wall Street, че страната му ще предостави застрахователни гаранции и военноморски ескорт, за да осигури безопасното преминаване на петролни танкери и други плавателни съдове през Ормузкия проток. Тези мерки целят да предотвратят потенциална енергийна криза, причинена от войната с Иран.

На фона на тази новината цената на петролния бенчмарк сорт Брент се повиши с 4,27% до 81,06 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 3,93% до 74,03 долара за барел.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 3 март.

Първоначалният скок в цените на енергията за деня повиши доходността по американките държавни облигации поради опасения, че това може да доведе до повторно ускоряване на инфлацията, точно когато американските инвеститори разчитат на още намаления на лихвите от страна на Федералния резерв, за да стимулира икономиката.

Опасенията относно търговията се влошиха, след като командирът на Иранската революционна гвардия заяви, че Ормузкият проток - най-важният транзитен маршрут за суров петрол в света - е затворен и че Иран ще атакува корабите, опитващи се да преминат по него. Предупреждението на Тръмп, че конфликтът може да продължи повече от четири седмици, също изостри нервността.

Всички сектори на S&P 500, с изключение на финансовия, се понижиха. Материалите и промишлеността отбелязаха най-големи загуби поради опасения, че по-високите цени на петрола и разходите по заеми биха могли да окажат натиск върху американската икономика.

Акциите на Nvidia поевтиняха с 1,34%, докато тези на Apple изтриха 0,35% от стойността си. Цената на книжата на Tesla се понижи с 2,65 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,67% до 99,039 пункта.

Доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа нарасна съответно до 4,061% и 4,704 на сто.

Цената на златото се понижи с 3,76% до 5111,74 долара за тройунция.