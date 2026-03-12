Защо цената на златото не се е променила драстично от началото на войната в Иран?

Цената на златото отбеляза ръст по време на 12-дневната война с Иран миналата година, но след обявяването на примирие изтри спечелените позиции. Две седмици след началото на последния конфликт обаче цената му остава почти непроменена, пише CNBC.

Благородният метал поскъпна от 5296 до 5423 долара за тройунция, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, в съответствие с аксиомата, че геополитическите сътресения подтикват инвеститорите към традиционните „безопасни“ активи. Но след това цените спаднаха с повече от 6% до 5085 долара за тройунция на 3 март.

Тази седмица, с ескалацията на напрежението, жълтият метал се движи между 5050 и 5200 долара за тройунция. Спот цената на златото е около 5175 долара за тройунция.

Няколко фактора могат да обяснят липсата на възходяща динамика, включително по-силният долар и по-високата доходност по държавни ценни книжа, според Рос Норман, главен изпълнителен директор на платформата за ценни метали Metals Daily.

Той добавя, че покачването на цените на петрола може да доведе до продължителна инфлация и потенциално по-високи лихвени проценти, тъй като централните банки се борят да овладеят последиците от затварянето на Ормузкия проток - ключовият морски коридор за превоз на петрол и газ.

По-високите лихви обикновено увеличават относителната привлекателност на доходните активи като държавните облигации в сравнение с недоходните ценни метали като златото.

„Движенията в цените на златото и среброто изглеждат слаби в момента, но може би това е нормално след епичните движения през последните няколко месеца“, посочва Норман.

Според него някои институционални инвеститори са станали по-нервни по отношение на притежаването на злато, защото през последните месеци то е било необичайно нестабилно.

Друго обяснение е, че конфликтите предизвикват вълна от панически продажби сред инвеститорите, което води до „изтичане“, при което търговците са принудени да продават позициите си, когато цените падат, според Амер Халави, ръководител на отдела за проучвания в Al Ramz.

„Ако има криза на ликвидността, всичко ще бъде продадено, докато хората не разберат това и не се пренасочат към правилните активи“, посочва той.

„Традиционно, когато има шок, дори златото се разпродава и по-късно се възстановява“, добавя експертът.

На този фон прогнозите на банките остават оптимистични въпреки краткосрочната волатилност. J.P. Morgan очаква, че цената на златото ще достигне 6300 долара за тройунция до края на 2026 г., докато Deutsche Bank се придържа към оценката за 6000 долара в края на годината.