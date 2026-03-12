Кризата в Близкия изток потопи европейските индекси

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове, тъй като инвеститорите продължават да оценяват негативните ефекти от войната в Иран, които засилиха значително волатилността при петролните цени, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,66% до 598,55 пункта.

Френският измерител CAC отчете спад от 0,71% до 7984,44 пункта.

Германският показател DAX изтри 0,29% от стойността си, смъквайки се до равнище от 23 572,44 пункта.

Британският индекс FTSE записа понижение от 0,47% до 10 305,15 пункта.

Химическите компании и фирмите за комунални услуги записаха ръстове, докато акциите на банките поевтиняха, тъй като опасенията на инвеститорите относно експозицията им към Близкия изток се засилиха.

Цените на петрола останаха във фокуса, след като Международната агенция по енергетика (МАЕ) обяви, че ще освободи 400 милиона барела петрол, за да се справи с прекъсването на доставките, предизвикано от войната с Иран.

МАЕ не е определила срок за това кога запасите ще се появят на пазара. Агенцията заяви, че резервите ще бъдат освободени в рамките на период, подходящ за обстоятелствата на всяка от 32-те страни членки.

Цените на петрола се повишиха въпреки решението на МАЕ, като в един момент цената на Брент достигна 100 долара за барел.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 12 март.

Акции на Leonardo поскъпнаха с 5,7%, след като италианският производител на отбранителна техника отчете по-високи от очакваните приходи в размер на 19,5 млрд. евро и нетна печалба за цялата година от 1 млрд. евро, което е с 19% повече спрямо резултата за предходната година.

Leonardo заяви, че очаква приходите да нараснат до около 21 млрд. евро тази година. Групата се стреми към приходи от 30 млрд. евро до 2030 г.

Акциите на Abivax приключиха сесията при ценови ръст от 6,8%, тъй като се появиха отново слухове за предстоящо поглъщане на биотехнологичната група, което компанията отрече по-късно през деня.

Германският автомобилен гигант BMW заяви, че нетната му печалба за 2025 г. е надхвърлила 7 млрд. евро, което е малко над прогнозите на анализаторите. Компанията обаче посочи „свързани с митата тежести“, пред които е изправен по-широкият автомобилен сектор, които според нея ще повлияят на маржа ѝ на печалбата. Акциите на BMW поскъпнаха с 1,3%.

Цената на книжата на HSBC падна с 6%, след като решението на банката да затвори за неопределено време клоновете си в Катар предизвика нови опасения относно експозицията ѝ към Близкия изток.

Решението в сряда дойде, след като Техеран обяви, че ще се насочи към икономически и банкови активи, свързани със САЩ и Израел в региона, след атака срещу иранска банка.