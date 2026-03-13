Брентът се търгува за над 100 долара за барел, Иран ще държи Ормузкия проток затворен*

Цената на петрола се повишава в петък, като инвеститорите се подготвят за още сътресения, след като Иран се закани да държи Ормузкия проток затворен, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,72% до 101,18 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,37% до 96,08 долара за барел.

В първите си публични коментари, откакто наследи баща си, новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че Ислямската република ще се стреми да гарантира, че този критично важен морски път за доставки на суров петрол и природен газ ще остане блокиран.

В допълнителен опит да овладеят рязко нарастващите цени, САЩ издадоха второ временно разрешение за закупуване на руски петрол. Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди в четвъртък, че нарушението на доставките е най-голямото в историята на световния петролен пазар, ден след като нейните членове се съгласиха на историческо освобождаване на спешни резерви, за да се опитат да охладят цените.

Почти пълното спиране на корабоплаването през тесния Ормузки проток между Иран и Арабския полуостров задуши доставките на суров петрол, природен газ и продукти като дизел към световните пазари, което доведе до рязко покачване на цените на енергията. Това поражда страхове от инфлационна криза и вече започва да засяга някои икономики.

„Това е най-важното събитие, свързано с прекъсване на доставките на петрол от около 1970 г. насам“, заяви Филип Джоунс-Люкс, старши пазарен анализатор в Sparta Commodities. Освобождаването на резерви от МАЕ помага да се предотврати достигането на цените до „стратосферни нива“, но вероятно само за кратко, добави той.

Иран е започнал да поставя мини в Ормузкия проток, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски официални лица, което прави преминаването на кораби още по-опасно за тези, които обмислят да пресекат водния път. От началото на войната на 28 февруари трафикът на кораби през канала е намалял почти до минимум.

Военноморските сили на САЩ може да започнат да ескортират петролни танкери през протока до края на март, заяви енергийният министър на САЩ Крис Райт пред CNBC.

„Не можете да разчиствате мини по време на активни бойни действия без риск, а флотът няма да иска да навлезе в протока“, каза Арън Стайн, председател на Foreign Policy Research Institute. „Рискът е неприемлив за международното корабоплаване и възможностите, които САЩ могат да предложат, няма да го намалят“, посочи той.

„Вероятно волатилността при цените ще остане висока, докато няма яснота за потоците през Ормузкия проток“, каза Харис Куршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP в Чикаго. Според него ценови диапазон между 85 и 105 долара за барел е логичен, докато конфликтът продължава.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.