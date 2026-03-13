Втората седмица на войната в Иран почти приключва, а краят ѝ не се вижда

Лидерите на Иран, Израел и САЩ изразиха решителност и заявиха, че ще продължат да воюват, в момент когато войната в Близкия изток наближава втората си седмица в петък. Тя причини смъртта на хиляди хора, обърка живота на милиони други и разтърси финансовите пазари, пише Ройтерс.

Новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей излезе с първото си изявление, прочетено от телевизионен водещ в четвъртък, като обеща да държи Ормузкия проток затворен и призова съседните страни да затворят американските бази на територията си, в противен случай Иран ще ги обстрелва.

„Уверявам всички, че няма да пропуснем да отмъстим за кръвта на вашите мъченици“, заяви твърдолинейният духовник, който е близък до военните ръководители в Иран. Не е ясно защо Хаменей не се появи лично, но според ирански представители той е бил леко ранен при първите удари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него иранският върховен лидер е жив, но е „увреден“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху даде първата си пресконференция от началото на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, като отговори на въпроси чрез видеовръзка и отправи завоалирана заплаха, че Хаменей ще бъде убит, и защити военното нападение.

„Няма да влизам в подробности за действията, които предприемаме. Създаваме оптимални условия за сваляне на режима, но няма да отрека, че не мога да ви кажа с пълна сигурност дали иранският народ ще свали режима – един режим се сваля отвътре“, заяви Нетаняху.

„Но определено можем да помогнем и помагаме“, допълни той.

Тръмп използва социалната си мрежа в петък, за да заяви, че САЩ „напълно унищожават терористичния режим на Иран“.

„Имаме несравнима огнева мощ, неограничени боеприпаси и много време, гледайте какво ще се случи днес с тези луди копелета“, допълни той.

Израелските сили за отбрана съобщиха в петък, че през изминалия ден са поразили над 200 мишени в Западен и Централен Иран, включително пускови установки за балистични ракети, системи за противовъздушна отбрана и обекти за производство на оръжие, като част от операцията си „Ревящ лъв“.

През нощта Иран изстреля залп от ракети към Израел, като опроверга по-ранни твърдения на САЩ и Израел, че са унищожили голяма част от запасите на Иран от оръжия с голям обсег.

Лекари в Северен Израел заявиха, че са откарали 58 души в болница, повечето от които с леки наранявания от стъклени парчета.

Отломки от прехваната ракета нанесоха леки щети и по фасадата на сграда в центъра на Дубай, съобщи пресслужбата на емирството в петък сутринта и допълни, че няма информация за пострадали. Тя не уточни мястото на инцидента. Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че са прехванати два дрона на изток.

Перспективата едно от най-тежките нарушения на световните енергийни доставки да продължи тласна цените на петрола нагоре с около 9% до сто долара за барел в четвъртък, което допринесе за спада на американските фондови пазари.

S&P 500 записа най-големия си тридневен процентен спад от месец насам, а акциите в Азия също са подложени на натиск в петък.

В усилията си да стабилизират световните енергийни пазари САЩ дадоха 30-дневно разрешение на страните да купуват руски петрол и петролни продукти, които в момента са блокирани в морето.

„Моментното повишаване на цените на петрола е краткосрочно и временно сътресение, което в дългосрочен план ще доведе до огромни ползи за нашата страна и икономика“, каза американският финансов министър Скот Бесънт в изявление, като повтори по-ранни коментари на Тръмп.

Политически последици в САЩ

Тръмп, който вече обяви, че САЩ и Израел са спечелили войната, заяви, че САЩ ще спечелят значителни суми от по-високите цени на петрола поради проблемите с доставките, свързани със затварянето на Ормузкия проток, през който обикновено преминава една пета от световния петрол.

„САЩ са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари“, каза Тръмп. Да попречим на Иран да притежава ядрени оръжия е много по-важно за нас, добави той в социалните мрежи.

Но коментарите на Тръмп разгневиха демократите, които са в опозиция. Те обвиниха републиканския президент, че не се интересува достатъчно от въздействието на войната върху средностатистическите американци и поискаха повече информация за цивилните жертви, най-вече при удар, в който загинаха десетки деца в иранско девическо училище.

Администрацията на Тръмп не е предоставила публична оценка на очакваните разходи и продължителност на войната, която е непопулярна в американското общество, нито стратегия за Иран след края на военните действия. Президентът и най-близките му сътрудници посочиха и противоречиви основания за започване на войната.

Броят на жертвите нарасна до над 2000 души, повечето в Иран. Почти 700 души са загинали в Ливан, където Израел нанася удари в центъра на Бейрут и нареди на местните жители да напуснат южните части на страната в рамките на офанзива срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

В Ирак Централното командване на САЩ съобщи, че провежда спасителни операции, след като един от самолетите му за презареждане се е разбил в инцидент, в който е участвал и друг самолет, но той не се дължал на вражески или на приятелски огън. „Ислямска съпротива в Ирак“, която обединява въоръжени фракции, подкрепяни от Иран, пое отговорност за свалянето на самолета.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че един войник е загинал, а редица други са били ранени при атака в Северен Ирак, часове след като италианска база в района също беше атакувана.

Два танкера бяха подпалени в иракското пристанище Басра по-рано тази седмица, като се предполага, че са били поразени от ирански кораби, натоварени с експлозиви, а други кораби са блокирани в Персийския залив близо до Ормузкия проток. Дронове редовно нанасят удари по сгради и друга инфраструктура в Кувейт, Ирак, ОАЕ, Бахрейн и Оман.

Иранските сили за сигурност са навсякъде

В Иран местни жители заявиха, че силите за сигурност засилват присъствието си, за да покажат продължаващия си контрол.

„Силите за сигурност са навсякъде, повече от преди. Хората се страхуват да излязат навън, но супермаркетите са отворени“, разказа 35-годишният Маджан по телефона от Техеран.

Израел и САЩ призоваха иранците да се надигнат и да свалят управляващите духовници.

Много иранци искат промяна и открито празнуваха смъртта на по-възрастния върховен лидер, след като силите му убиха хиляди протестиращи срещу правителството през януари. Но няма признаци за организирано недоволство, докато страната е подложена на атаки.

Посланието на Иран е, че стратегията му вече е да предизвика трайни икономически сътресения, за да принуди Тръмп да отстъпи. Говорител на иранското военно командване заяви в сряда, че светът трябва да се приготви за цени на петрола от 200 долара за барел.

Американският министър на енергетиката Крис Райт каза в четвъртък, че не очаква това да се случи, но не го изключи напълно. „Бих казал, че е малко вероятно, но сме съсредоточени върху военната операция и решаването на проблем“, заяви той пред CNN.