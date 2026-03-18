Инвеститорите се питат дали пазарите вече са преживели най-лошото от войната в Иран

Измина един нестабилен период за американските акции, докато Wall Street се опитва да осмисли войната в Иран. Но сега, когато бойните действия навлизат в третата си седмица, инвеститорите започват да стават по-спокойни относно фондовия пазар, тъй като се появяват признаци, че най-лошото може би е отминало, пише Bloomberg.

Разбира се, притесненията остават. Рязкото покачване на цените на петрола, предизвикано от затварянето на Ормузкия проток, заплашва да ускори инфлацията, което намалява шансовете за понижение на лихвените проценти от Федералния резерв и увеличава вероятността за икономическо забавяне или рецесия. Веригите за доставки на различни продукти - от метали и материали до храни и фармацевтични продукти - са изложени на риск. Освен това остават и опасенията около въздействието на изкуствения интелект (AI) и експозицията към частния кредит, които тежаха върху настроенията още преди началото на войната.

Но дори и при липсата на ясни признаци за затихване на конфликта, професионалните инвеститори изглежда се научават да се справят с геополитическата несигурност. Американският широк пазарен индекс S&P 500 е нагоре с 1,3% от началото на тази седмица - най-доброто му двудневно представяне от началото на бомбардировките от страна на САЩ и Израел - и е само на 3,8% под историческия си връх от януари. Междувременно търговците на опции започват да закриват част от песимистичните си позиции. Скорошният спад в експозицията на инвеститорите към акции може също да е знак, че пазарът намира дъно.

„Въпросът е: защо не се изплашиха от това“, посочва Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA, като допълва, че загубите са под прага за корекция. „Мисля, че в много отношения инвеститорите са окуражени от устойчивостта на пазара, а вероятно и от продължаващото подобрение в очакванията за ръст на печалбите, което осигурява основна подкрепа.“

Относително спокойствие се наблюдава и при индекса на волатилността Cboe (VIX), който достигна ниво от 35 пункта на 9 март - знак за повишено напрежение на пазара - но след това се понижи и във вторник затвори на ниво от около 22 пункта. Слабият интерес към опции, залагащи на рязко покачване на VIX, както и изтеглянето на средства от борсово търгувани продукти, свързани с VIX, показват липса на паника сред инвеститорите, според стратезите на Barclays.

„Спадовете в S&P 500 са сравнително умерени въпреки волатилността“, казва Ноа Вайсбергер, главен стратег в BCA Research. „По-големи загуби все още са възможни, но времето, необходимо за достигане на спад от едва 5%, може да е добър знак“, добавя той.

Ако бенчмаркът отчете спад от 5% от последния си връх до края на седмицата, това ще му е отнело повече от 47 дни. От Втората световна война насам S&P 500 никога не е навлизал в мечи пазар, когато спад от 5% е отнемал повече от 40 дни, показват данни на CFRA.

Времето също може да играе роля за подобряване на пазарните настроения.

Повишената геополитическа несигурност „не е нищо ново“ за Wall Street, като единствената разлика е смяната на „епицентъра“, според Самир Самана, ръководител по глобалните акции и реални активи в Wells Fargo Investment Institute. „Тъй като резките разпродажби исторически са краткотрайни, освен ако значителна част от глобалната икономика не е застрашена, инвеститорите смятат, че е по-добре да диверсифицират, отколкото да се опитват да бягат от всеки нов конфликт“, изтъква той.

Що се отнася до това кога S&P 500 отново ще достигне рекордни нива, дори намек за възможно разрешаване на конфликта може да бъде достатъчен катализатор, според Стовал.

Самана обаче търси по-конкретен първоначален катализатор - а именно отварянето на Ормузкия проток. Ако това се случи бързо, пазарът ще търси следващия сигнал. Но ако ситуацията се проточи, това може да натежи върху инвеститорите, смята експертът.