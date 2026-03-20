Европейските акции приключиха седмицата с понижения

Европейските акции отчетоха понижения в петък заради ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна с 1,78% до 573,28 пункта. В Германия DAX се понижи с 2,01% до 22 380,19 пункта, във Великобритания FTSE 100 отписа 1,44% до 9918,33 пункта, а във Франция CAC 40 – с 1,82% до 7665,62 пункта.

В четвъртък европейските акции се сринаха до най-ниско ниво от декември, повлечени от рязкото покачване на цените на природния газ и петрола заради ескалацията на конфликта в Близкия изток, пише Ройтерс.

Фокусът беше върху атаката, която САЩ твърдят, че Израел е извършил срещу Южен Парс, иранския сектор на най-голямото находище на природен газ в света. Техеран отговори с удари по различни обекти за производство на газ в Близкия изток, особено по ключово съоръжение в Катар.

Европа разчита на сериозен внос на природен газ от Катар, което я излага на риск от ожесточаването на войната.

Европейската централна банка (ЕЦБ) също предупреждава, че колкото по-дълго продължава конфликтът между Иран и обединените сили на САЩ и Израел, толкова по-голям ще е натискът за повишаване на инфлацията.

ЕЦБ запази лихвените проценти без промяна, но значително повиши инфлационните си очаквания за 2026 г. заради въздействието на войната.

С оглед на перспективата за повторно разпалване на инфлацията анализатори от Capital Economics посочват, че ЕЦБ може да обмисли повишаване на лихвените проценти през следващите месеци.

Прогнозираният график за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв беше отложен, тъй като САЩ също понасят последици от нападението срещу Иран.

Изправени пред перспективата за по-високи лихви по заемите, инвеститорите се насочиха към щатския долар. Това намали привлекателността на златото, което не плаща лихва, въпреки статута на благородния метал на убежище във времена на криза.

Акциите на британската инженерна фирма Smiths Group приключиха деня с 9,9% понижение, след като компанията не изпълни прогнозите си за растеж на приходите за полугодието. Главният изпълнителен директор на дружеството обяви планове за връщане на още 1,5 млрд. паунда на акционерите до 2027 г. с допълнителна програма за обратно изкупуване на акции, съобщава CNBC.

Гигантът Unilever потвърди в петък, че води преговори за продажба на бизнеса си с храни, който включва Hellman's Mayonnaise и Horlicks, на американската McCormick & Company. Миналата година Unilever отдели подразделението си за сладолед Magnum и го листна на борсата в Амстердам.

Британската верига пъбове J D Wetherspoon заяви в междинен търговски доклад в петък, че нарастващата заетост и разходите за енергия, както и „значителният натиск върху потребителските финанси“, могат да доведат до печалби под консенсусните прогнози тази година.

Междувременно Ройтерс писа в петък, че заместник-председателят на борда на Thyssenkrupp Юрген Кернер е заявил, че преговорите за продажба на стоманодобивното звено на компанията на индийската Jindal Steel „не напредват“.

Доходността по 10-годишните британски държавни облигации надвиши 5%, като това е най-високото ѝ ниво от 2008 г. насам. Причината е засилващият се инфлационен риск и все по-голямата вероятност за повишаване на лихвите тази година.

Британският пазар на облигации е податлив на резки движения заради опасенията за инфлацията заради зависимостта от вноса на енергоизточници. Войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол, доведоха до рязко покачване на цените на нефта, природния газ и горивата.