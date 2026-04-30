Въпреки войната в Иран Wall Street изпрати най-силния си месец от години

Водещите индекси на Wall Street записаха силни ръстове в последната сесия за април и въпреки войната в Иран изпращат април с най-доброто си представяне от години, изчислява CNBC. Пазарите обърнаха внимание на корпоративните новини. Акциите на Caterpillar поскъпнаха с почти 10% до 890,11 долара за брой, след като компанията съобщи за по-добри от очакваното данни в своя финансов отчет за тримесечието.

Компанията майка на Google - Alphabet, също добави 10% към пазарната си капитализация и затвори търговията с цена от 384,80 долара за акция.

На този фон S&P 500 записа нов рекорд и най-доброто си месечно представяне за последните пет години. Широкият индекс се повиши с 1,02% до 7209,01 пункта. За април ръстът е от 10 на сто.

Dow Jones отбеляза ръст от 1,62%, или почти 800 пункта, до 49 652,14 пункта. Това е увеличение от почти 7% за целия месец и най-значителният месечен растеж от ноември 2024 година насам. Технологичният Nasdaq записа ръст от 15% за месеца, което превърна април в най-добрия за индекса след края на 2020 година. За деня Nasdaq се повиши с 0,89% до 24 892,313 пункта.

Петролните пазари се възстановиха, малко след като европейският сорт "Брент" за кратко достигна цена от 126 долара за барел. Търговците реагираха на медийни публикации, че американският президент Доналд Тръмп ще изслуша сводка от военните за войната в Иран. Опасенията бяха, че след това може да нареди разширяване на военните действия. След това обаче търговията се успокои и цената се понижи.

Сортът "Брент" поевтиня с 3% до 114,01 долара за барел, а американският лек суров петрол (WTI) затвори търговията при 105,07 долара за барел, което е понижение от 1%.

На валутните пазари единната европейска валута достига до 1,1733 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3603 долара.

Цената на златото се повишава с 2%, но металът отчита втори пореден месец със спад на цената си, пише още CNBC. Търговията се извършваше при 4630 долара, което е понижение от почти 1% за целия април.