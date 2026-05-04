SOFIX отчете 0,39% ръст до 1231,82 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете дневен ръст с 0,39% до 1231,82 пункта.

От акциите в основния индекс най-силни повишения отчетоха "Уайзър Технолоджи" АД с 3,06% до 2,02 евро, "Шелли груп" ЕД с 2,32% до 57,3 евро и "Химимпорт" АД с 2,27% до 0,45 евро.

Най-силни спадове сред 15-те компонента на SOFIX реализираха "Илевън кепитъл" АД с 6,2% до 6,96 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 4,48% до 0,852 евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,81% до 1,355 евро.

Борсовият оборот възлезе на 1,02 млн. евро. Най-голям оборот се формира от сделките с акции на "Софарма" АД - за 262 хил. евро, "Шелли груп" ЕД - 146 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД - 48 хил. евро, "Агрия груп холдинг" АД - 43 хил. евро, и "Илевън Кепитъл" АД - с 25 хил. евро.

Най-много сделки в сесията се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 78, "Шелли груп" ЕД - 36, "Илевън кепитъл" АД - 34, "Сирма груп холдинг" АД - 29, и "Агрия груп холдинг" АД - 25.

