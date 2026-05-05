SOFIX се повиши с 0,42% до 1237 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете дневен ръст с 0,42% до 1237,05 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави минималните 0,03% до точно 213 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX нарасна с 1,44% до 115,17 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,08% до 223,16 пункта, а BGTR30 – с 0,19% до 1033,31 пункта.

Най-силни повишения на цените на акциите сред компаниите от състава на основния индекс отбелязаха "Шелли груп" ЕД с 1,92% до 58,4 евро, "Софарма" АД с 1,72% до 1,775 евро и "Смарт Органик" АД с 1,31% до 15,5 евро.

Най-резки понижения сред 15-те компонента на SOFIX бяха "Илевън кепитъл" АД с 3,74% до 6,7 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 2,58% до 0,83 евро и "Централна кооперативна банка" АД с 1,16% до 1,7 евро.

„Агрия Груп Холдинг“ подкрепи най-силно BGBX40, като акциите на дружеството поскъпнаха с 8,85% до 6,15 евро за брой. Следват акциите на „Албена“, които поскъпнаха с 3,1% до 13,3 евро.

Най-губещи от индекса са акциите на „Петрол“, които поевтиняха с 9,09% до 0,3 евро за брой, следвани от „Телематик Интерактив България“ със спад от 6,36% до 10,3 евро и „Трейс Груп Холд“ с понижение от 6,21% до 3,32 евро.

От акциите, включени в beamX, тези на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поскъпнаха с 6%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 2,99%. Акциите на „ИпоТех Софком“ поевтиняха с 0,94%, а на „Пейсера България“ – с 0,5%.

Борсовият оборот във вторник достигна 1,5 млн. евро. Най-голям оборот беше реализиран с книжа на "Република холдинг" АД – за 345 хил. евро, "Шелли груп" ЕД – 282 хил. евро, "Софарма" АД – 170 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД – 112 хил. евро, и "Агрия груп холдинг" АД – 49 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Шелли груп" ЕД с 36, "Доверие обединен холдинг" АД с 83, "Софарма" АД с 50, "Агрия груп холдинг" АД с 33 и "Илевън кепитъл" АД с 31.

